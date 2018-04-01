Актер Александр Яценко получил премию "Ника" за лучшую мужскую роль

Актер Александр Яценко, получивший приз в номинации Лучшая мужская роль за фильм Аритмия

Актер Александр Яценко, получивший приз в номинации Лучшая мужская роль за фильм Аритмия

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Актер Александр Яценко, сыгравший в фильме Бориса Хлебникова "Аритмия", получил премию "Ника" за лучшую мужскую роль.

Церемония вручения проходит в воскресенье в столичном "Вегас Сити Холле".

"Спасибо моей партнерше Ирине Горбачевой, всем спасибо, я вас люблю", — сказал Яценко, получая приз. Сыгравшая в "Аритмии" Горбачева получила приз за лучшую женскую роль.

В номинации помимо Яценко были представлены Валерий Маслов ("Турецкое седло") и Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов").

Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.