Актриса Ирина Горбачева получила премию "Ника" за лучшую женскую роль

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премию "Ника" за лучшую женскую роль получила актриса Ирина Горбачева, сыгравшая в фильме Бориса Хлебникова "Аритмия".
"Ирина ворвалась в кинематограф и создала образ современной российской женщины", — сказал Сельянов.
На премию также претендовали Марина Неелова ("Карп отмороженный") и Дарья Жовнер ("Теснота").
Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.