Актриса Ирина Горбачева получила премию "Ника" за лучшую женскую роль

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премию "Ника" за лучшую женскую роль получила актриса Ирина Горбачева, сыгравшая в фильме Бориса Хлебникова "Аритмия".

Церемония вручения проходит в воскресенье в столичном "Вегас Сити Холле". Горбачева на церемонии отсутствовала, премию за нее получил продюсер картины Сергей Сельянов.

"Ирина ворвалась в кинематограф и создала образ современной российской женщины", — сказал Сельянов.

На премию также претендовали Марина Неелова ("Карп отмороженный") и Дарья Жовнер ("Теснота").

Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.