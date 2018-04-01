Владимир Этуш получил почетный приз кинопремии "Ника" имени Рязанова

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Народный артист СССР Владимир Этуш получил почетный приз кинематографической премии "Ника" имени Эльдара Рязанова "Честь и достоинство", церемония вручения прошла в воскресенье в столичном "Вегас Сити Холле".

Приз актеру вручил худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас.

"Сегодня горд театр Вахтангова, где служит великий из великих, это праздник театра. Я вас люблю", — поздравил Туминас Этуша.

"Я очень рад и больше я ничего сказать не могу. Я долго-долго-долго чего-то делал как артист и все, больше я ничего не делал. Спасибо, я очень тронут", — сказал Этуш.

Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Актер снялся в более чем 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".