Путин поздравил Винокура с 70-летием

Артист Владимир Винокур во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Архивное фото

Артист Владимир Винокур во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Архивное фото

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и художественного руководителя Государственного театра пародий Владимира Винокура с 70-летием, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Замечательный, востребованный артист, искренний, открытый и доброжелательный человек, Вы щедро дарите людям свой яркий, жизнеутверждающий талант, тепло души и сердца. И потому всегда окружены многочисленными поклонниками, верными и преданными друзьями", — отметил президент в послании.

Глава государства пожелал артисту здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.