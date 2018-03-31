Путин поздравил Збруева с юбилеем

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и актера московского театра "Ленком" Александра Збруева с 80-летием, отметив, что его работы в кинематографе и на сцене надолго остаются в памяти благодарных зрителей.

"Примите поздравления по случаю 80-летнего юбилея. Вас по праву считают одним из наиболее талантливых и известных российских актеров, достойным представителем легендарной плеяды "ленкомовцев". Ваши работы в кинематографе и на сцене родного театра неизменно становятся большим событием и надолго остаются в памяти благодарных зрителей", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал артисту здоровья и творческой энергии.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве.

В начале 1970-х годов Александр Збруев уже считался одним из самых популярных актеров советского кино. Наиболее удачными фильмами актера в начале 1970-х годов стали: "Круг" (1972), который был продолжением кинокартины "Два билета на дневной сеанс", телефильм Алексея Коренева "Большая переменка" (1972-1973), где Александр исполнил роль Григория Ганжи, романтическая мелодрама Андрея Кончаловского "Роман о влюбленных" (1974), где актер сыграл хоккеиста Волина.

В текущем театральном сезоне играет в спектаклях "Tout paye, или Все оплачено" (постановка Эльмо Нюганена), "Борис Годунов" (режиссер Константин Богомолов), "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад" (режиссер Марк Захаров).