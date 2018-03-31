Советский дизайн под боком у ЕС и НАТО: уроки времени и искусства

БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Шумная и скандальная кампания, развернутая против РФ из-за выдвинутых Лондоном обвинений по "делу Скрипаля", резко контрастирует со спокойной и рассудительной атмосферой на выставке советского дизайна под боком у бюрократии ЕС: пока европейские политики в Брюсселе назначают "виновных" и демонстрируют друг другу солидарность, горожане и туристы солидарны с искусством, которое сближает народы и эпохи.

Выставка предметов советского быта и промышленного дизайна с конца 1950-х по 1980-е годы, часть которых напоминает о временах холодной войны, впервые проходит в Брюсселе, где расположены институты ЕС и штаб-квартира НАТО. Экспозиция включает сотни предметов из обихода советских граждан, примеры графического дизайна, чертежи из Московского музея дизайна и частных коллекций.

Символично: прямо напротив находится знаменитый "Атомиум" — сооружение из огромных стальных сфер-молекул, построенное к первой послевоенной Всемирной выставке 1958 года, на которой за главный приз ожидаемо соревновались павильоны США и СССР. Гран-при достался Москве.

"Запад и Восток — много общего"

В предпасхальные выходные в Брюсселе немноголюдно, но на входе в павильон, где разместилась экспозиция "Советский дизайн. Красное благосостояние", образовалась даже небольшая очередь. Российского журналиста пропустили на выставку совершенно бесплатно.

В зале — в основном иностранные туристы, многие с детьми, зашли посмотреть на необычные предметы, которые интересны и рожденным в СССР: с годами эти вещи перекочевали из категории магазинного дефицита в категорию музейного раритета.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе брюссельского музея дизайна, некоторые из представленных вещей никогда не выпускались в промышленных масштабах и существуют только в виде прототипов.

"Мне, как человеку, родившемуся в 80-е, очень интересно посмотреть на вещи, которые производились на Востоке в это время", — говорит посетитель выставки, турист из Германии Стефан.

По его признанию, с советским бытом он так близко знакомится впервые и в элементах этого дизайна, к своему удивлению, обнаружил много параллелей с американским дизайном 1960-х годов. "Запад и Восток — это интересно", — резюмирует он, рассматривая одутловатые бытовые радиоприемники.

"Искусство стирает границы"

Выставка разделена на несколько тематических зон, рассказывающих об определенном аспекте жизни и быта советских граждан: детские игрушки, досуг, спорт, дизайн упаковки, мебель, товары для дома, промпроизводство, автомобильная техника, музыкальные инструменты.

С интересом экспонаты, которых здесь насчитывается порядка 600, рассматривают даже дети, которые только что посещали расположенный рядом с музеем парк аттракционов.

"Эти предметы, определенно, заслуживают внимания. Они как будто говорят: эй, посмотрите, у советских людей тоже была обычная жизнь", — восклицает американец Стивен, пришедший на выставку с семьей. Он с интересом склонился над огромным радиоприемником "Звезда-54".

"…Если посмотреть на то, что здесь показано, понимаешь, что хоть люди и жили в разных странах, и эти страны конфликтовали, но жизнь была похожей. Дизайн, искусство, наверное, стирают немного границы", — рассуждает молодой житель Брюсселя Крис, зашедший на "советскую" выставку после посещения соседней дизайнерской экспозиции.

Поверх элементов дизайна, знакомых всем — "Олимпиада-80", "наш ласковый Мишка", Белка и Стрелка, Гагарин — считывается и незаметная для иностранных посетителей, словно закодированная временем информация. Вот на стенах вывешены примеры советской графики – "Дизайн Украины", "Дизайн Грузии", "Дизайн Литвы" — свидетельства существования некогда единой страны.

На выставке представлены видеоинтервью с советскими дизайнерами, снятые специально для проекта, демонстрируется архивный документальный фильм "Дизайн в СССР" конца 1970-годов, который специально снимали для продвижения советского дизайна за рубежом.

Здесь же по соседству, на витрине, посвященной Всемирной выставке 1958 года, представлены два пожелтевших от времени презентационных буклета – США и СССР. Но и спустя 60 лет о "холодной войне" по-прежнему напоминают не только музейные экспонаты в виде ракет.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие государства в знак солидарности с Британией заявили о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал нынешние отношения между Россией и США близкими к ситуации "холодной войны".