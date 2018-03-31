РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Советский дизайн под боком у ЕС и НАТО: уроки времени и искусства

14:5331.03.2018
030
© РИА Новости / Олег ЗегоновВыставка советского дизайнаВыставка советского дизайна
© РИА Новости / Олег Зегонов

БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Шумная и скандальная кампания, развернутая против РФ из-за выдвинутых Лондоном обвинений по "делу Скрипаля", резко контрастирует со спокойной и рассудительной атмосферой на выставке советского дизайна под боком у бюрократии ЕС: пока европейские политики в Брюсселе назначают "виновных" и демонстрируют друг другу солидарность, горожане и туристы солидарны с искусством, которое сближает народы и эпохи.

Выставка предметов советского быта и промышленного дизайна с конца 1950-х по 1980-е годы, часть которых напоминает о временах холодной войны, впервые проходит в Брюсселе, где расположены институты ЕС и штаб-квартира НАТО. Экспозиция включает сотни предметов из обихода советских граждан, примеры графического дизайна, чертежи из Московского музея дизайна и частных коллекций.

Символично: прямо напротив находится знаменитый "Атомиум" — сооружение из огромных стальных сфер-молекул, построенное к первой послевоенной Всемирной выставке 1958 года, на которой за главный приз ожидаемо соревновались павильоны США и СССР. Гран-при достался Москве.

© РИА Новости / Олег ЗегоновВыставка "Советский дизайн. Красное благосостояние" в Брюсселе. 31 марта 2018
© РИА Новости / Олег Зегонов
Выставка "Советский дизайн. Красное благосостояние" в Брюсселе. 31 марта 2018

"Запад и Восток — много общего"

В предпасхальные выходные в Брюсселе немноголюдно, но на входе в павильон, где разместилась экспозиция "Советский дизайн. Красное благосостояние", образовалась даже небольшая очередь. Российского журналиста пропустили на выставку совершенно бесплатно.

В зале — в основном иностранные туристы, многие с детьми, зашли посмотреть на необычные предметы, которые интересны и рожденным в СССР: с годами эти вещи перекочевали из категории магазинного дефицита в категорию музейного раритета.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе брюссельского музея дизайна, некоторые из представленных вещей никогда не выпускались в промышленных масштабах и существуют только в виде прототипов.

"Мне, как человеку, родившемуся в 80-е, очень интересно посмотреть на вещи, которые производились на Востоке в это время", — говорит посетитель выставки, турист из Германии Стефан.

По его признанию, с советским бытом он так близко знакомится впервые и в элементах этого дизайна, к своему удивлению, обнаружил много параллелей с американским дизайном 1960-х годов. "Запад и Восток — это интересно", — резюмирует он, рассматривая одутловатые бытовые радиоприемники.

© РИА Новости / Олег ЗегоновВыставка "Советский дизайн. Красное благосостояние" в Брюсселе. 31 марта 2018
© РИА Новости / Олег Зегонов
Выставка "Советский дизайн. Красное благосостояние" в Брюсселе. 31 марта 2018

"Искусство стирает границы"

Выставка разделена на несколько тематических зон, рассказывающих об определенном аспекте жизни и быта советских граждан: детские игрушки, досуг, спорт, дизайн упаковки, мебель, товары для дома, промпроизводство, автомобильная техника, музыкальные инструменты.

С интересом экспонаты, которых здесь насчитывается порядка 600, рассматривают даже дети, которые только что посещали расположенный рядом с музеем парк аттракционов.

"Эти предметы, определенно, заслуживают внимания. Они как будто говорят: эй, посмотрите, у советских людей тоже была обычная жизнь", — восклицает американец Стивен, пришедший на выставку с семьей. Он с интересом склонился над огромным радиоприемником "Звезда-54".

© РИА Новости / Олег ЗегоновВыставка "Советский дизайн. Красное благосостояние" в Брюсселе. 31 марта 2018
© РИА Новости / Олег Зегонов
Выставка "Советский дизайн. Красное благосостояние" в Брюсселе. 31 марта 2018

"…Если посмотреть на то, что здесь показано, понимаешь, что хоть люди и жили в разных странах, и эти страны конфликтовали, но жизнь была похожей. Дизайн, искусство, наверное, стирают немного границы", — рассуждает молодой житель Брюсселя Крис, зашедший на "советскую" выставку после посещения соседней дизайнерской экспозиции.

Поверх элементов дизайна, знакомых всем — "Олимпиада-80", "наш ласковый Мишка", Белка и Стрелка, Гагарин — считывается и незаметная для иностранных посетителей, словно закодированная временем информация. Вот на стенах вывешены примеры советской графики – "Дизайн Украины", "Дизайн Грузии", "Дизайн Литвы" — свидетельства существования некогда единой страны.

На выставке представлены видеоинтервью с советскими дизайнерами, снятые специально для проекта, демонстрируется архивный документальный фильм "Дизайн в СССР" конца 1970-годов, который специально снимали для продвижения советского дизайна за рубежом.

© РИА Новости / Олег ЗегоновВыставка "Советский дизайн. Красное благосостояние" в Брюсселе. 31 марта 2018
© РИА Новости / Олег Зегонов
Выставка "Советский дизайн. Красное благосостояние" в Брюсселе. 31 марта 2018

Здесь же по соседству, на витрине, посвященной Всемирной выставке 1958 года, представлены два пожелтевших от времени презентационных буклета – США и СССР. Но и спустя 60 лет о "холодной войне" по-прежнему напоминают не только музейные экспонаты в виде ракет.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие государства в знак солидарности с Британией заявили о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал нынешние отношения между Россией и США близкими к ситуации "холодной войны".

© РИА Новости / Олег ЗегоновВыставка "Советский дизайн. Красное благосостояние" в Брюсселе. 31 марта 2018
© РИА Новости / Олег Зегонов
Выставка "Советский дизайн. Красное благосостояние" в Брюсселе. 31 марта 2018
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена