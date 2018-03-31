Краснодар — очень футбольный город. Даже на игру молодежной команды легко собирается больше 17 тысяч зрителей. Повальное увлечение футболом началось, когда тут открылась детская академия, а затем рядом построили домашнюю арену клуба «Краснодар».

По словам архитектора Игоря Маркова, в Европе стадион такого качества смогли бы построить далеко не везде: «Это касается исполнения, внимания к деталям. Проектирование и строительство — живой процесс. Но в конечном счете мы добились того, что люди поняли нас и действительно с ответственностью подходили к работе».