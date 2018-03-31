Раньше тут было кукурузное поле. Теперь — архитектурный комплекс мирового уровня: стадион, парк и знаменитая на всю страну детская академия футбола. В июне сюда приедет сборная Испании — здесь будет ее база до конца чемпионата мира. Корреспондент РИА Новости побывала в «южной Мекке» российского футбола и узнала, почему эта арена — одна из лучших на континенте.
Краснодар — очень футбольный город. Даже на игру молодежной команды легко собирается больше 17 тысяч зрителей. Повальное увлечение футболом началось, когда тут открылась детская академия, а затем рядом построили домашнюю арену клуба «Краснодар».
По словам архитектора Игоря Маркова, в Европе стадион такого качества смогли бы построить далеко не везде: «Это касается исполнения, внимания к деталям. Проектирование и строительство — живой процесс. Но в конечном счете мы добились того, что люди поняли нас и действительно с ответственностью подходили к работе».
Грандиозную арену видно издалека. Масштабами она напоминает Колизей. Марков говорит, что перед ним стояла задача сделать архитектуру стадиона безвременной.
Это повлияло и на выбор материалов — все они натуральные, полное отсутствие пластика. Здесь огромное количество нержавеющей стали, римский травертин — буквально тот, из которого делали Колизей, с тех же каменоломен недалеко от Рима.
Арена вмещает 34 тысячи человек и оборудована всем необходимым. А кое-что и вовсе применили впервые: например, мембранную кровлю с газовым отоплением и огромный видеоэкран по всему периметру чаши. «Думаю, теперь вряд ли какая-то из новых арен обойдется без такой медиастены», — уверен Марков.
Кресла на трибунах изготовлены на заказ, с каждого места поле видно как на ладони. Концерты здесь проводить не собираются — все только для футбола. Трибуна запасных игроков сделана по английскому принципу: игроки сидят почти рядом со зрителями.
В раздевалках — фрукты и шоколадки, кофе. У каждого футболиста свое место со шкафчиком-сейфом. А еще массажный кабинет, тренажерный зал, два контрастных бассейна, ледогенератор, душ Шарко. Все помещения выдержаны в едином стиле, даже около душевой леечки — выпуклая эмблема «Краснодара».
Особое место — комната допинг-контроля и медкабинет. Рядом — помещение для арбитров, где на экранах прямо во время игры можно пересмотреть видеозаписи спорных моментов матчей. Администратор стадиона Виталий Поздняков поясняет, что судьи успеют принять окончательное решение за десять секунд.
Обучать арбитров этой системе будут только здесь и в Санкт-Петербурге. У нас система уже опробована, работает очень здорово: там и положение вне игры видно, и все моменты спорные — назначать пенальти или нет.
Ограниченные небольшой территорией, в парке архитекторы сделали ставку на жесткую геометрию. Она хорошо воспринимается с холма, на котором стоит стадион, уверен Игорь Марков.
«Поскольку парк маленький, мы как бы «ведем» человека и благодаря ракурсной архитектуре все время ему меняем картинку. То есть мы сделали для посетителей сценарий, это видно даже по инстаграму — по тем местам, где люди делают фотографии», – говорит Марков.
Сдержанный парк с необычным ландшафтом, судя по всему, пользуется популярностью среди жителей южного Краснодара: даже в холодный мартовский день тут прогуливаются мамы с колясками. А в хорошую погоду сюда приходит по пять тысяч человек в час, говорит Марков.
Мы старались сделать парк созерцательным, без акцента на развлечения. Шашлычные, аниматоры — этого принципиально никто не хотел. Со временем еще откроются кафе, ресторан и бургерная. Также мы уже реконструировали амфитеатр. На большом экране будут показывать кино, футбол, все что угодно.
Гулять можно даже по газонам. То, что нет дорожек для велосипедистов, — это специально, им разрешено ездить везде. В ночное время благодаря системе подсветок тут очень светло. Под лавочками, которые тянутся на три с половиной километра, — гигантский светильник длиной в полтора километра. Весной и летом зацветают террасы с лавандой и другими растениями. Пейзаж старались сделать насыщенным по цвету.
Парк живет по правилам, которые могут показаться непривычными российским посетителям. «Нельзя выгуливать собак: в России нет культуры убирать за ними. А у нас тут дети бегают, они должны кататься, прыгать, есть эту траву, если захотят. Это парк для людей, а не для собак», — подчеркивает Марков.
Главное место притяжения для детей даже не парк, а футбольная академия. Сюда привозят талантливых ребят со всей России, потому что аналогов этой школе в стране нет, уверен администратор спортивной академии Матвей Стерехов.
С пяти до двенадцати лет дети занимаются здесь как в секции. Потом, если прошли отбор, поступают в интернат на полный пансион. В среднем ежегодно набирают 50-60 человек. Живут в коттеджах, тут же учатся и вообще находятся почти все время. «Родители сходят с ума по футболу, они готовы в два года детей отдавать», — говорит Стерехов.
Нам пишут на почту: «Сын еще не ходит, но кидает мяч, забирайте!» В России у нас точно самая лучшая школа.
Спортивные данные решают не все. Поступить можно только с хорошими результатами по общеобразовательным предметам. Если ребенок в академии учится плохо, то на поле в основном составе его не выпустят, могут и вовсе отчислить.
«Помимо того что обучение бесплатное, они еще получают стипендию. Плюс два раза в год выделяются деньги на новые бутсы, ребенок полностью экипирован, каждый год по два-три раза бесплатно ездит на турниры», — рассказывает с гордостью Матвей.
Воспитанники занимаются по сербской методике, созданной специально для юных футболистов. С ребятами работают 40 человек тренерского состава и почти столько же учителей. Кроме футбола и уроков — плавание, акробатика, силовые виды спорта, бег.
Режим дня строгий: тренировка, школа, вечерняя тренировка, перерыв, уроки и в 22 часа отбой. Выходные будущие футболисты проводят так же. Еженедельно старшеклассников проверяют на наличие в крови алкоголя и других запрещенных веществ.
«Футболисты избалованы деньгами, они в возрасте 17-18 лет могут позволить себе очень многое из того, чего не можем себе позволить мы, поэтому иногда пренебрегают образованием, какими-то семейными обязанностями, — объясняет Матвей Стерехов. — Воспитание — одна из наших задач. Здесь за какой-то неправильный взгляд могут из состава убрать или, если ты не поздоровался, вообще отчислить, наказать, оштрафовать. Мы же понимаем, что не все станут футболистами, а хорошими людьми они должны стать».
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