Группа "Океан Эльзы" представила новый клип

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украинская музыкальная группа "Океан Эльзы" выпустила клип на новую песню "Без тебе". Ролик опубликован на странице коллектива на YouTube.

"Весна всегда приходит неожиданно", — написали музыканты на странице группы в Facebook.

Автором слов и музыки новой песни стал лидер группы Святослав Вакарчук. Клип срежиссировала Анна Бурячкова, также снявшая видео для таких молодых исполнителей, как Laud, Constantine, Кристины Соловий, групп Panivalkova, Brutto, Pianoboy и других.

Ролик снимали на западном побережье США. В видео приняли участие как минимум 13 пар близнецов разного пола и возраста.