В Липецкой области пройдет фестиваль авторской песни 31 марта

ЛИПЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Одиннадцатый межрегиональный фестиваль авторской туристической песни "Регион 48. Аккорд любви" пройдет 31 марта — 1 апреля в Липецкой области, его посетят несколько сотен гостей и артистов из разных регионов России, сообщил РИА новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Ожидается приезд известных авторов-исполнителей из Краснодара, Вязьмы, Можайска, Коломны и других городов. Всего гостей будет несколько сотен человек. Оценивать конкурсантов будет авторитетное жюри", — сказал собеседник агентства.

Конкурсная программа фестиваля предусматривает работу творческих мастерских по четырем номинациям: авторы (стихи и музыка), исполнители, поэзия, специальная номинация "За здоровый образ жизни". Принять участие в прослушивании может любой желающий без ограничений по возрасту и месту проживания.

Лауреаты конкурса выступят в заключительном гала-концерте и автоматически выйдут во второй тур межрегионального Бунинского фестиваля авторской песни и литературы малых форм "Радуга струн".

В рамках фестиваля запланированы сольные концерты бардов, полюбившиеся зрителям "Музыкальный ринг" и "Веселые старты", празднование Дня смеха. Участников и гостей фестиваля ждут веселые розыгрыши и шуточные конкурсы. Пресс-служба уточняет, что активную поддержку творческим форумам, проходящим в области, оказывает руководитель исполнительной власти региона Олег Королев.

"Творчество — это то, что в первую очередь объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения", — цитирует пресс-служба слова руководителя области.

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