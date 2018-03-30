Великобритания и Вьетнам купили права на прокат "Смешарики. ДежаВю"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Великобритания, Вьетнам и страны Ближнего Востока купили права на прокат российского анимационного фильма "Смешарики. ДежаВю" во время кинорынка Filmart в Гонконге, сообщает пресс-служба компании Роскино в пятницу.

Кинорынок Filmart проходил в Гонконге с 19 по 22 марта. В этом году в нем приняли участие более 900 участников из 37 стран мира, среди которых профессионалы из США, Великобритании, Канады, Южной Кореи, Японии, Сингапура, Филиппин, Индии и Вьетнама.

"Во время кинорынка компания Odins Eye Entertainment, занимающаяся международной дистрибуцией фильма "Смешарики. ДежаВю" на большинстве территорий, объявила о закрытии сделок по следующим территориям: Великобритания, Ближний Восток, Вьетнам и бывшая Югославия", — говорится в сообщении.

В то же время фильмом "Т-34" компании Марс Медиа заинтересовались Китай, Гонконг, Тайвань, Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур, а лицензия на новый фильм Сарика Андреасяна "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли была продана на территорию Китая, уточняется в материале.

Также представители многих компаний заинтересовались услугами кинокомиссии Москвы, которая оказывает помощь в организации съемок в российской столице. Сотрудниками Роскино было проведено более 50 встреч с представителями крупных азиатских кинокомпаний и ассоциаций продюсеров.

"Гонконг традиционно интересен возможностью представить проекты азиатским байерам, почти все российские проекты в этот раз так или иначе оказались востребованы… Что касается Московской Кинокомиссии, печатные и видео материалы, демонстрирующие город и его возможности по проведению съёмок, на всех заинтересованных в международном производстве продюсеров и локейшн-менеджеров из Азии произвели впечатление и желание узнать больше о реальном положении дел уже на месте. Многие планируют приезжать и знакомиться с местными производственными компаниями", — отметила глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.