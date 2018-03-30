Медведев назвал смерть Анофриева большой утратой для отечественной культуры

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Олега Анофриева, отметив, что его кончина стала для всех большой утратой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Народный артист России Олег Анофриев ушел из жизни в среду в возрасте 87 лет. Прощание с известным актером состоится в Центральной клинической больнице Управления делами президента, после чего его похоронят в Подмосковье.
"Это большая утрата для родных и близких, для отечественной культуры, для всех нас. Олег Андреевич обладал редким дарованием и был талантлив в каждом своём проявлении. Он был ярким и обаятельным артистом, замечательным режиссёром и сценаристом, автором удивительно красивых песен и романсов", — написал он.
Медведев также отметил, что Анофриев создал не только множество образов в театре и кино, но и подарил свой неповторимый голос героям мультфильмов. "Песни о жизни, дружбе, любви и верности в его исполнении всегда звучали искренне и проникновенно. Он обладал невероятной способностью заряжать своей особой энергией добра", — заявил он.
Народный артист России Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве. Он сыграл десятки ролей в кино, но по-настоящему известным актер стал благодаря своим песням, которые звучали во многих фильмах и мультфильмах.
В 2004 году Анофриев был удостоен звания народный артист России, в 2005 - был награжден орденом "Меценат". Свою первую награду за работу в кино актер получил лишь в 2010 году - он стал призером кинофестиваля "Московская премьера".
Актерская карьера Анофриева началась с Центрального детского театра, куда его пригласили после окончания Школы-студии МХАТ. Потом артист служил в Театре им. Маяковского и Театре имени Моссовета. А с 1974 года Анофриев работал в труппе Театра киноактера.
Дебютом актера в кино стала роль Эдика в короткометражном фильме "Секрет красоты". Всего же актер снялся более, чем в 60 киноролях, в том числе в таких известных фильмах, как "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов"(на фото) и "Сказка о потерянном времени".
Среди заметных работ актера в театре - роль Кости-Налево в пьесе "Двадцать лет спустя", Вадима Развалова в знаменитом спектакле ЦДТ "В добрый час! ", главная роль в постановке "Василий Теркин" Театра им. Маяковского, а также роли Ромашкина во "Времени любить", Худышкина в "Маленькой студентке", Гоши в "Весенних скрипках" и матроса Виленчука в "Шторме" (на фото).
В 1958 году на экраны вышла музыкальная комедия Александра Файнциммера "Девушка с гитарой", в которой Анофриев впервые запел с экрана. Артист написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Он сам исполнял свои песни в фильмах "Артист из Кохановки", "Коллеги" (на фото), "Проверено — мин нет", "Земля Санникова", "Капитан Немо", "Гардемарины, вперед!", сериале "Дружная семейка" и других.
Настоящую популярность Анофриеву принесло его мастерство озвучивания мультфильмов. Классикой стали его "Бременские музыканты", в которых артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы "Сказка о Попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песенку", "В порту" и другие.
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