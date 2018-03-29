НЬЮ-ЙОРК, 29 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Театр балета Бориса Эйфмана отметит 20-летие первых американских гастролей труппы спектаклем "Анна Каренина" в Нью-Йорке. С 6 по 8 апреля артисты дадут четыре спектакля в театре Дэвида Коха — на домашней сцене New York City Ballet в Линкольн-центре.

Театр Эйфмана, в прошлом году отметивший свое 40-летие, приезжает в США 13-й раз. Американской публике уже были представлены 16 спектаклей, среди них и "Анна Каренина" на музыку Петра Чайковского. Мировая премьера постановки 2005 года с триумфом прошла в Нью-Йорке в том же году. В 2007 году труппа вернулась с этим же балетом — одним из ключевых в хореографическом репертуаре театра.

"Нынешние гастроли знаменательны тем, что впервые артисты балета Эйфмана выступят в Нью-Йорке с оркестром. Управлять оркестром Нью-Йорк Сити балета будет дирижер академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, народный артист России Николай Алексеев", — сообщила РИА Новости вице-президент продюсерской компании Adani Artists Гаянэ Данилян. Гастроли проходят при поддержке российского бизнесмена Романа Абрамовича.

После гастролей в Нью-Йорке в апреле 1998 года (тогда театр дебютировал с балетом "Красная Жизель"), пресса именовала Эйфмана неоромантиком, в сравнении с нео-классиком Баланчиным, и закрепила за ним статус главного современного хореографа России. Критики отмечали "блестящую смесь чувственности, силы и отточенной русской техники" балетов Эйфмана.

За 13 лет сценической жизни балет "Анна Каренина" был показан в Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, Испании, Франции, Китае и других странах. Решение привезти постановку в Нью-Йорк в третий раз говорит о том, что и хореограф и организаторы гастролей в успехе уверены. На сегодняшний день, по словам Данилян, "билеты на все четыре спектакля почти распроданы". 7 апреля спектакль будет представлен дважды.

В 2019 году прославленный российский хореограф и его солисты порадуют американских зрителей очередной премьерой. Нью-йоркскую публику ждет абсолютно новый спектакль Эйфмана — балет "Пигмалион". —0-