Анофриева похоронят на Аксиньинском кладбище 30 марта

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Народного артиста России Олега Анофриева похоронят на Аксиньинском кладбище в Подмосковье 30 марта, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе союза кинематографистов.

Народный артист РФ Олег Анофриев скончался в Москве в среду на 88-м году жизни.

"Анфориева похоронят на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья 30 марта", — сказали в пресс-службе.

Прощание с артистом пройдет в тот же день в Центральной клинической больнице управления делами президента.

Олег Анофриев — советский и российский актер театра и кино, режиссер и автор песен. Снимался в фильмах "Человек с бульвара капуцинов", "Будьте моим мужем", "После дождичка в четверг", "Гардемарины, вперед!", а также озвучил множество мультфильмов из "золотого фонда", в том числе "Бременские музыканты", "Как Львёнок и Черепаха пели песню", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Отважный Робин Гуд" и многие другие.