Книги на апрель: "Защита от темных искусств" Панчина и новый Джулиан Барнс

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Научно-популярное объяснение паранормальных явлений в книге "Защита от темных искусств" Александра Панчина, "Одна история" любви юноши и зрелой женщины от классика британской литературы Джулиана Барнса, хроника прославленной династии Плисецких-Мессереров в мемуарах Азария Плисецкого "Жизнь в балете", четыре судьбы людей, знавших дату своей смерти, в "Бессмертниках" Хлои Бенджамин, а также роман воспитания Алексея Варламова "Душа моя Павел".

Защита от темных искусств

Известный популяризатор науки, биолог Александр Панчин занимается не только исследовательской деятельностью, но и борьбой с лженаукой: выступая в роли разрушителя мифов, он понятным языком рассказывает читателям о современной молекулярной биологии и генетике, объясняет методы генной инженерии и учит людей мыслить критически. Вторую книгу под названием "Защита от темных искусств" Панчин (между прочим, один из членов экспертного совета премии имени Гарри Гудини, которая обещает миллион рублей тому, кто продемонстрирует свои сверхъестественные способности) посвящает паранормальному. Он описывает результаты научных исследований, объясняющих, почему люди верят в мистических существ и экстрасенсов, астрологию и магию. Руководство по трезвому взгляду на невероятное выходит в издательстве Corpus.

Одна история

Жизнь в балете

Живой классик британской литературы Джулиан Барнс, обладатель Букеровской премии за роман "Предчувствие конца", является одним из самых читаемых в мире авторов. Превосходный эссеист и мастер детективного жанра, он прославился благодаря таким произведениям, как "Попугай Флобера", "Англия, Англия" и другим. Два года назад, к юбилею Дмитрия Шостаковича, он написал свободную беллетризованную биографию русского композитора, которую лично представил на книжной ярмарке в Москве. Новый роман под названием "Одна история", перевод которого осуществила Елена Петрова, рассказывает о любви девятнадцатилетнего Пола и сорокавосьмилетней Сьюзен. Они знакомятся в пригородном теннисном клубе во время каникул – и эта встреча оставит след на всей дальнейшей жизни героя. "Событий происходит бесчисленное множество, о них можно сложить сколько угодно историй. Но существенна одна-единственная; в конечном счете только ее и стоит рассказывать", — пишет Барнс в книге, которая выходит в издательстве "Иностранка".

Бессмертники

Известный хореограф Азарий Плисецкий, представитель прославленной династии Плисецких-Мессереров и младший брат легендарной балерины Майи Плисецкой и балетмейстера Александра Плисецкого, долгие годы работал над историей своего рода. Он тщательно изучал письма и семейные архивы, а также излагал собственные воспоминания о жизни, богатой путешествиями и встречами с легендарными людьми. Читателям предстоит погрузиться в драматическую историю семьи, которая разворачивается на фоне революций, войн, арестов и театральных премьер. "Получилась такая хроника, где все мои воспоминания выложены с предельной искренностью. Мне хотелось, чтобы это было что-то свое… Сохранилось огромное количество фотографии — все, что я снимал в течение жизни. Это очень украсило книгу", — сказал Плисецкий на презентации мемуаров, публикацию которых осуществляет издательство "Редакция Елены Шубиной".

Душа моя Павел

Американская писательница Хлоя Бенджамин вряд ли известна русскоязычному читателю – она дебютировала в литературе лишь четыре года назад с романом "Анатомия сновидений", который еще не был переведен на русский язык. При этом зарубежная критика тепло встретила новичка, даже сравнив ее с обладательницей Пулитцеровской премии Донной Тартт. "Бессмертники", второе произведение Бенджамин, также стали заметным событием в англоязычной литературе. Сюжет разворачивается в конце 60-х годов прошлого века: в Нью-Йорке распространяются слухи о появлении удивительно талантливой гадалки, которая умеет предсказывать дату смерти. На прием к ведьме отправляются четверо детей из семьи Голдов – самой старшей сестре исполнилось 13 лет, а самому младшему брату едва стукнуло семь. Пророчество, вольно или невольно, переменит их судьбу и разведет родных по сторонам. Роман о выборе и непредсказуемости жизни, перевод которого осуществила Марина Извекова, выходит в издательстве Phantom Press.

Алексей Варламов, член жюри литературной премии "Ясная Поляна", долгие годы преподает русскую литературу XX века и сам занимается писательской деятельностью. В его библиографии можно найти как художественные произведения, так и биографические романы о Михаиле Булгакове, Алексее Толстом, Андрее Платонове и других. Главным героем книги "Душа моя Павел", становится мечтательный юноша Паша Непомилуев, который свято верит в идиллические газетные зарисовки о советском мире. Поступив в университет, он знакомится с интеллектуалами-старшекурсниками, готовыми открыть ему глаза на суровую реальность. Роман воспитания о мужестве подвергнуть свои убеждения сомнению и отстоять их перед другими выходит в издательстве "Редакция Елены Шубиной".