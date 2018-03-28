Прощание с Олегом Анофриевым пройдет в Москве 30 марта

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Олегом Анофриевым пройдет в Центральной клинической больнице управления делами президента в пятницу, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе союза кинематографистов.

Народный артист РФ Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве, сообщил актер Александр Олешко в Instagram.

"Прощание пройдет в пятницу в Центральной клинической больнице управления делами президента, место и время похорон неизвестно", — сказали в пресс-службе.

Олег Анофриев — советский и российский актер театра и кино, режиссер и автор песен. Снимался в фильмах "Человек с бульвара капуцинов", "Будьте моим мужем", "После дождичка в четверг", "Гардемарины, вперед!", а также озвучил множество мультфильмов из "золотого фонда", в том числе "Бременские музыканты", "Как Львёнок и Черепаха пели песню", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Отважный Робин Гуд" и многие другие.

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