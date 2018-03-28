Мосгордума поддержит предложение увековечить память Анофриева

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мосгордума (МГД) поддержит предложение об увековечении памяти актера Олега Анофриева в Москве, если поступят такие предложения, заявил РИА Новости председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Народный артист РФ Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве, сообщил актер Александр Олешко в Instagram.

"Уверен, что коллеги по цеху, по театральному и по киноцеху, а также многие другие выступят с предложением (увековечить память артиста), а Мосгордума, по крайней мере, в моем лице, наверняка поддержит это обращение", — сказал Герасимов.

Герасимов также отметил, что Анофриев был талантливым и ярким человеком, самобытным и непохожим ни на кого драматическим актером театра и кино. "Он был музыкант, писал песни, пел и исполнял здорово", — добавил депутат.

Олег Анофриев — советский и российский актер театра и кино, режиссер и автор песен. Снимался в фильмах "Человек с бульвара Капуцинов", "Будьте моим мужем", "После дождичка в четверг", "Гардемарины, вперед!", а также озвучил множество мультфильмов из "золотого фонда", в том числе "Бременские музыканты", "Как Львёнок и Черепаха пели песню", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Отважный Робин Гуд" и многие другие.