Кинопремьеры недели: "Не в себе" Содерберга и новый фильм Стивена Спилберга

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Параноидальный триллер Стивена Содерберга "Не в себе", полностью снятый на смартфон, приключенческая фантастика живого классика американского кинематографа Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" и российская комедия "Каникулы президента" выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.

Не в себе

Американский режиссер Стивен Содерберг, который несколько лет назад заявил, что уходит из кино, к большому облегчению всех все-таки этого не сделал и продолжил экспериментировать с жанрами и техникой съемки. После интерактивного сериала "Мозаик" с Шэрон Стоун, в котором зрители с помощью мобильного приложения могли менять сюжет, Содерберг снял низкобюджетный психологический триллер на смартфон. Это не первый раз, когда режиссеры используют гаджеты для съемок кино, однако новаторство американца состоит в том, что он не акцентирует внимание на том, что картина снята на телефон. Качество картинки высокое, и не все зрители смогут догадаться, что это непрофессиональная камера.

"Не в себе" рассказывает о женщине Сойер в исполнении звезды сериала "Корона" Клэр Фой, которая считает, что ее преследует мужчина, однако до конца непонятно, кажется ей это или нет. Также в фильме снялись Джошуа Леонард, Сара Стайлз, Джуно Темпл, Эрин Вильхельми, Эйми Маллинс, Эми Ирвинг.

© New Regency Pictures (2018) Кадр из фильма "Не в себе" © New Regency Pictures (2018) Кадр из фильма "Не в себе"

Первому игроку приготовиться

Приключенческая картина живого классика американского кинематографа Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" основана на одноименном бестселлере Эрнеста Клайна. Действие происходит в 2045 году. По-настоящему живым Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) чувствует себя лишь в OASISе — огромной виртуальной вселенной, где проводит свои дни большая часть человечества. Создатель OASISа — гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй (Марк Райлэнс) завещал все свое колоссальное состояние и контроль над OASISом победителю трехэтапного квеста, который он запустил в поисках достойного наследника. Чтобы спасти и виртуальный OASIS, и их собственный реальный мир, Великолепная пятерка — Уэйд и его друзья — с головой погружаются в фантастическую вселенную, полную открытий и опасностей.

"Первому игроку приготовиться" — это винтажный Спилберг: благородный герой с хорошими намерениями в борьбе с плохим парнем. Это весело, увлекательно и хорошо, но не прекрасно", — отметила критик Венли Ма.

© Amblin Entertainment (2018) Кадр из фильма "Первому игроку приготовиться" © Amblin Entertainment (2018) Кадр из фильма "Первому игроку приготовиться"

Каникулы президента

В комедии Ильи Шерстобитова президент России решает инкогнито поехать на отдых в Крым и заодно изучить, чем живет народ. Однако в новом облике он становится поразительно похож на некоего Валеру из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории. Роль президента сыграл резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, регулярно пародировавший главу государства, а загримированного президента — Олег Васильков.