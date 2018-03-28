Кинопремьеры недели: "Не в себе" Содерберга и новый фильм Стивена Спилберга

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Параноидальный триллер Стивена Содерберга "Не в себе", полностью снятый на смартфон, приключенческая фантастика живого классика американского кинематографа Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" и российская комедия "Каникулы президента" выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.
Не в себе
Американский режиссер Стивен Содерберг, который несколько лет назад заявил, что уходит из кино, к большому облегчению всех все-таки этого не сделал и продолжил экспериментировать с жанрами и техникой съемки. После интерактивного сериала "Мозаик" с Шэрон Стоун, в котором зрители с помощью мобильного приложения могли менять сюжет, Содерберг снял низкобюджетный психологический триллер на смартфон. Это не первый раз, когда режиссеры используют гаджеты для съемок кино, однако новаторство американца состоит в том, что он не акцентирует внимание на том, что картина снята на телефон. Качество картинки высокое, и не все зрители смогут догадаться, что это непрофессиональная камера.
"Не в себе" рассказывает о женщине Сойер в исполнении звезды сериала "Корона" Клэр Фой, которая считает, что ее преследует мужчина, однако до конца непонятно, кажется ей это или нет. Также в фильме снялись Джошуа Леонард, Сара Стайлз, Джуно Темпл, Эрин Вильхельми, Эйми Маллинс, Эми Ирвинг.
Первому игроку приготовиться
Приключенческая картина живого классика американского кинематографа Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" основана на одноименном бестселлере Эрнеста Клайна. Действие происходит в 2045 году. По-настоящему живым Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) чувствует себя лишь в OASISе — огромной виртуальной вселенной, где проводит свои дни большая часть человечества. Создатель OASISа — гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй (Марк Райлэнс) завещал все свое колоссальное состояние и контроль над OASISом победителю трехэтапного квеста, который он запустил в поисках достойного наследника. Чтобы спасти и виртуальный OASIS, и их собственный реальный мир, Великолепная пятерка — Уэйд и его друзья — с головой погружаются в фантастическую вселенную, полную открытий и опасностей.
"Первому игроку приготовиться" — это винтажный Спилберг: благородный герой с хорошими намерениями в борьбе с плохим парнем. Это весело, увлекательно и хорошо, но не прекрасно", — отметила критик Венли Ма.
Каникулы президента
В комедии Ильи Шерстобитова президент России решает инкогнито поехать на отдых в Крым и заодно изучить, чем живет народ. Однако в новом облике он становится поразительно похож на некоего Валеру из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории. Роль президента сыграл резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, регулярно пародировавший главу государства, а загримированного президента — Олег Васильков.