Минкультуры сократит статистическую отчетность более чем в два раза

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Минкультуры планирует сократить статистическую отчетность подведомственных учреждений более чем в два раза к концу года, сообщил министр культуры Владимир Мединский, чьи слова приводит пресс-служба.

"Работу по сокращению отчетности мы проводим с 2014 года. На тот момент существовало 73 формы статистического наблюдения, которые включали 42 тысячи показателей, на сегодня это 32 формы и 30 тысяч показателей. На февральской коллегии Минкультуры я поставил задачу до конца года уменьшить их еще в два раза", — сказал Мединский, подчеркнув, что к концу 2018 года количество форм планируется сократить до 25, а показателей — на 57%, до 13 тысяч, то есть в 2,3 раза.

Он отметил, что это даст возможность в разы снизить административную нагрузку на персонал, поскольку ответ на любой запрос, связанный со статистикой, требует огромного количества усилий со стороны всех участников процесса. Мединский напомнил, что отчетность удалось сократить в том числе благодаря системе "Учет продажи билетов".

В 2017 году к ней были подключены 56 музеев, 17 театров и две филармонии, подведомственные Министерству. По его словам, система позволяет не только отслеживать продажи билетов, но и получать реальную информацию об эффективности работы тех или иных учреждений.

Глава Минкультуры России также коснулся вопроса отчетности на уровне регионов. "Сейчас региональные и муниципальные учреждения культуры, прежде всего музеи, библиотеки, дома культуры, клубы, подключаются к разработанной нами АИС "Статистика" и направляют первичные данные непосредственно в систему, которая формирует сводные отчеты в автоматическом режиме", — пояснил министр.

По его словам, в будущем это позволит отказаться от семи сводных статистических форм, содержащих 17 тысяч показателей, что высвободит огромное количество времени сотрудников органов управления культуры регионов, формирующих сводные отчеты, а также исключит ошибки, присущие ручному способу их формирования. Ожидается, что переход на сбор первичных данных статистической отчетности будет завершен в этом году.