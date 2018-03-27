Премию памяти Астрид Линдгрен присудили писательнице из США Жаклин Вудсон

СТОКГОЛЬМ, 27 мар – РИА Новости, Людмила Божко. Международная литературная премия памяти Астрид Линдгрен за 2018 год (Astrid Lindgren Memorial Award — ALMA), вручаемая за вклад в развитие детской и юношеской литературы, присуждена американской писательнице Жаклин Вудсон, сообщила во вторник в Стокгольме председатель жюри премии Буель Вестин.

Церемония оглашения транслируется на сайте премиального фонда.

В сообщении для прессы отмечается, что Вудсон удостоена награды за особый стиль и язык в описании проблем современной молодежи, подчеркивается, что в своих рассказах она умеет "улавливать уникальный поэтический тон в повседневной жизни, в которой есть и печаль, и надежда".

Писательница родилась в 1963 году и за годы творчества написала около трех десятков книг. Одна из наиболее известных — автобиография Brown Girl Dreaming (2014).

Претендентами на награду в этом году стали в общей сложности 235 детских писателей, иллюстраторов и организаций, работающих с детьми, из 60 стран. Премиальный фонд назвал число и имена претендентов в октябре прошлого года. От России на награду претендовали пятеро – иллюстраторы Анастасия Архипова, Анна Десницкая и Александр Траугот, писательница Нина Дашевская, а также Российская государственная детская библиотека.

Международная литературная премия памяти Астрид Линдгрен была учреждена шведским правительством в 2002 году после кончины известной писательницы для того, чтобы содействовать развитию детской и юношеской литературы. Учреждение награды стало также знаком признания и глубокого уважения к Линдгрен, остающейся и сегодня одной из самых любимых и читаемых в Швеции писательниц. Книги Линдгрен переведены на более чем 90 языков мира.

Премия ALMA вручается с 2003 года и считается одной из крупнейших среди международных наград, вручаемых в области литературы для детей и подростков. Сумма денежного вознаграждения составляет 5 миллионов шведских крон (460 тысяч евро).