Имя Максима Горького известно почти каждому россиянину, выяснил ВЦИОМ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Имя писателя Максима Горького известно почти каждому россиянину, следует из результатов опроса ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении РИА Новости, впервые о нем услышали только 3% респондентов.

Опрос, проведенный 20-21 марта, был приурочен к 150-летию со дня рождения Максима Горького, который отмечается 28 марта. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, в рамках которого были опрошены 2000 респондентов.

"Имя Максима Горького знакомо почти каждому россиянину (впервые услышали о нем в ходе опроса только 3% всех респондентов, однако среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля составляет 17%), и ассоциируется, прежде всего, с его творчеством как писателя и поэта (61% опрошенных)", — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, 71% респондентов импонирует Горький. При этом читали литературные труды автора 91% россиян, знакомы с его именем, смотрели киноэкранизации — 71%. Менее всего творчество Горького известно россиянам по театральным постановкам — об этом рассказали 34% респондентов. В то же время первое место в "народном рейтинге" работ Максима Горького занимает роман "Мать" (его называют 32%), а также входит пьеса "На дне" (19%) и поэма в прозе "Песня о Буревестнике" (12%).

В материале подчеркивается, что в XXI веке Горький воспринимается в первую очередь как выдающийся деятель культуры конца XIX — начала XX столетий (55% среди слышавших о нем), нежели идеолог, "литературный вождь" революции (31%).

"Есть свойство, которое выделяет его (Горького) на фоне всей русской классики, построенной на глубоком проникновении в человеческую природу: фактически, произведения Горького — это социология самого драматичного периода нашей истории, облеченная в литературную форму. И пусть термин "соцреализм" сегодня никого не вдохновляет, опыт прочтения Горького — важный момент для тех, кто собирается исследовать общество или влиять на него", — отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, чьи слова приводятся в материале.