"Собираем как русские": зачем американский бизнесмен покупает Рембрандта

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Анна Михайлова. В Москве впервые покажут картины одного из крупнейших в мире частных собраний золотого века голландской живописи: в ГМИИ имени Пушкина открывается выставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". Корреспондент РИА Новости узнала, почему американскому филантропу было важно привезти свое уникальное собрание именно в Россию.

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Картина Яна Вермеера Делфтского "Девушка за вёрджинелом" © Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Картина Яна Вермеера Делфтского "Девушка за вёрджинелом"

Рембрандт, Вермееер, Халс, Фабрициус и даже рисунок да Винчи — от обилия шедевров в одном зале разбегаются глаза. Лейденская коллекция — собрание, которому завидуют лучшие музеи мира. Владельцы — американский предприниматель и филантроп Томас Каплан и его жена Дафна — знают об этом и ведут себя невероятно щедро. Собрание постоянно гастролирует по мировым выставочным площадкам, работы отдают на долгий срок во временное пользование, позволяют изучать ученым и искусствоведам.

Это редкий в современном мире пример, когда коллекционеры приобретают шедевры не для того, чтобы повесить дома и гордо показывать гостям. "Томас и Дафна, как и русские коллекционеры прошлых веков, искренне верят, что эти произведения принадлежат не только им, но и всем нам", — отмечает директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

"При всей моей любви к Рембрандту, Вермееру, Фабрициусу, ко всем восхитительным художникам, которые представляют Голландию XVII века, для меня главный герой сегодняшней выставки — все равно коллекционер", — признается Лошак.

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Картина Карела Фабрициуса "Явление ангела Агари" © Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Картина Карела Фабрициуса "Явление ангела Агари"

Всего за 15 лет Капланы собрали 250 произведений. Это не просто спонтанные покупки богатых людей, а продуманные до мелочей решения знатоков искусства, уверена директор Пушкинского.

"Мы видим коллекцию, которая собирается так, как собирают музеи. Очень осмысленный, целенаправленный подход. Выстраиваются списки работ и складываются в мощную картину", — подчеркивает Лошак.

Сам Каплан со смехом вспоминает, что, когда только начал коллекционировать произведения искусства, столкнулся с неожиданным сравнением.

"Мы в среднем приобретали по одной картине в неделю, и так продолжалось пять лет. Про нас говорили, что мы коллекционируем как русские. Конечно, Екатерина Великая делала это за 400 лет до нас и собрала бы такую коллекцию, как наша, за один день, но мы с женой восприняли эту аналогию как огромный комплимент", — говорит Томас Каплан.

Матушка Россия и Рембрандт

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Картина Исаака де Йодервиля "Портрет Рембрандта в восточном одеянии" © Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Картина Исаака де Йодервиля "Портрет Рембрандта в восточном одеянии"

Основой Лейденской коллекции послужили 13 работ Рембрандта. Именно в знак уважения к художнику собрание названо в честь его родного города. "Живопись Рембрандта дышит свободой, которая совершила революцию не только в живописи, но и в политике", — считает Томас Каплан.

"Не надо быть гением, чтобы коллекционировать Рембрандта, нужно быть гением, чтобы стать им, — подчеркивает он. — Это огромная честь и привилегия — отдать должное человеку, который полностью изменил изобразительное искусство и современный мир".

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Картина Яна Ливенса "Юноша в плаще и тюрбане" ("Портрет принца Руперта Пфальцского") © Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Картина Яна Ливенса "Юноша в плаще и тюрбане" ("Портрет принца Руперта Пфальцского")

Томас Каплан уверен, что как раз в России с ее традицией коллекционирования, заложенной еще Екатериной Великой, могут по достоинству оценить гений великого голландца.

"Я хочу поблагодарить Россию-матушку за то, что она так щедро и гостеприимно приняла нас и дала возможность представить наше собрание в государственных музеях — Пушкинском и Эрмитаже. Я влюбился в Рембрандта, когда мне было всего шесть лет и мама привела меня в Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Если Амстердам можно назвать Меккой голландского искусства, то Москву — Мединой", — говорит Каплан.

Русская Минерва

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Картина Рембрандта Харменса ван Рейна "Минерва" © Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Картина Рембрандта Харменса ван Рейна "Минерва"

В Пушкинский музей Капланы привезли 82 произведения, ни одно из которых ранее не выставлялось в России. Центральная работа выставки — знаменитая "Минерва" Рембрандта. Такой выбор неслучаен, пояснил коллекционер.

"У каждой нашей выставки был символ — картина, которая больше всего тронула сердце куратора. Символом этой экспозиции стала "Минерва". Я не удивлен, ведь это одна из величайших работ Рембрандта, показывающая, что было наиболее важно для самого художника. Минерва — богиня мудрости и войны. Екатерину Великую при жизни называли Минервой. Это говорит о самом утонченном вкусе, и я понимаю, почему русские выбрали эту картину в качестве главного произведения", — рассказывает Каплан.

Экспозиция в главном здании Пушкинского музея открыта с 28 марта по 22 июля 2018 года.