РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Собираем как русские": зачем американский бизнесмен покупает Рембрандта

08:0027.03.2018
04630
© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. ПушкинаКартина Питера ван Лара Автопортрет с магической сценойКартина Питера ван Лара Автопортрет с магической сценой
© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Анна Михайлова. В Москве впервые покажут картины одного из крупнейших в мире частных собраний золотого века голландской живописи: в ГМИИ имени Пушкина открывается выставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". Корреспондент РИА Новости узнала, почему американскому филантропу было важно привезти свое уникальное собрание именно в Россию. 

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. ПушкинаКартина Яна Вермеера Делфтского "Девушка за вёрджинелом"
© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
Картина Яна Вермеера Делфтского "Девушка за вёрджинелом"

Рембрандт, Вермееер, Халс, Фабрициус и даже рисунок да Винчи — от обилия шедевров в одном зале разбегаются глаза. Лейденская коллекция — собрание, которому завидуют лучшие музеи мира. Владельцы — американский предприниматель и филантроп Томас Каплан и его жена Дафна — знают об этом и ведут себя невероятно щедро. Собрание постоянно гастролирует по мировым выставочным площадкам, работы отдают на долгий срок во временное пользование, позволяют изучать ученым и искусствоведам.

Это редкий в современном мире пример, когда коллекционеры приобретают шедевры не для того, чтобы повесить дома и гордо показывать гостям. "Томас и Дафна, как и русские коллекционеры прошлых веков, искренне верят, что эти произведения принадлежат не только им, но и всем нам", — отмечает директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

"При всей моей любви к Рембрандту, Вермееру, Фабрициусу, ко всем восхитительным художникам, которые представляют Голландию XVII века, для меня главный герой сегодняшней выставки — все равно коллекционер", — признается Лошак.

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. ПушкинаКартина Карела Фабрициуса "Явление ангела Агари"
© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
Картина Карела Фабрициуса "Явление ангела Агари"

Всего за 15 лет Капланы собрали 250 произведений. Это не просто спонтанные покупки богатых людей, а продуманные до мелочей решения знатоков искусства, уверена директор Пушкинского.

"Мы видим коллекцию, которая собирается так, как собирают музеи. Очень осмысленный, целенаправленный подход. Выстраиваются списки работ и складываются в мощную картину", — подчеркивает Лошак.

Сам Каплан со смехом вспоминает, что, когда только начал коллекционировать произведения искусства, столкнулся с неожиданным сравнением.

"Мы в среднем приобретали по одной картине в неделю, и так продолжалось пять лет. Про нас говорили, что мы коллекционируем как русские. Конечно, Екатерина Великая делала это за 400 лет до нас и собрала бы такую коллекцию, как наша, за один день, но мы с женой восприняли эту аналогию как огромный комплимент", — говорит Томас Каплан.

Матушка Россия и Рембрандт

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. ПушкинаКартина Исаака де Йодервиля "Портрет Рембрандта в восточном одеянии"
© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
Картина Исаака де Йодервиля "Портрет Рембрандта в восточном одеянии"

Основой Лейденской коллекции послужили 13 работ Рембрандта. Именно в знак уважения к художнику собрание названо в честь его родного города. "Живопись Рембрандта дышит свободой, которая совершила революцию не только в живописи, но и в политике", — считает Томас Каплан.

"Не надо быть гением, чтобы коллекционировать Рембрандта, нужно быть гением, чтобы стать им, — подчеркивает он. — Это огромная честь и привилегия — отдать должное человеку, который полностью изменил изобразительное искусство и современный мир".

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. ПушкинаКартина Яна Ливенса "Юноша в плаще и тюрбане" ("Портрет принца Руперта Пфальцского")
© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
Картина Яна Ливенса "Юноша в плаще и тюрбане" ("Портрет принца Руперта Пфальцского")

Томас Каплан уверен, что как раз в России с ее традицией коллекционирования, заложенной еще Екатериной Великой, могут по достоинству оценить гений великого голландца.

"Я хочу поблагодарить Россию-матушку за то, что она так щедро и гостеприимно приняла нас и дала возможность представить наше собрание в государственных музеях — Пушкинском и Эрмитаже. Я влюбился в Рембрандта, когда мне было всего шесть лет и мама привела меня в Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Если Амстердам можно назвать Меккой голландского искусства, то Москву — Мединой", — говорит Каплан.

Русская Минерва

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. ПушкинаКартина Рембрандта Харменса ван Рейна "Минерва"
© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
Картина Рембрандта Харменса ван Рейна "Минерва"

В Пушкинский музей Капланы привезли 82 произведения, ни одно из которых ранее не выставлялось в России. Центральная работа выставки — знаменитая "Минерва" Рембрандта. Такой выбор неслучаен, пояснил коллекционер.

"У каждой нашей выставки был символ — картина, которая больше всего тронула сердце куратора. Символом этой экспозиции стала "Минерва". Я не удивлен, ведь это одна из величайших работ Рембрандта, показывающая, что было наиболее важно для самого художника. Минерва — богиня мудрости и войны. Екатерину Великую при жизни называли Минервой. Это говорит о самом утонченном вкусе, и я понимаю, почему русские выбрали эту картину в качестве главного произведения", — рассказывает Каплан.

Экспозиция в главном здании Пушкинского музея открыта с 28 марта по 22 июля 2018 года.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена