В Москве пройдет завершающий тур танцевального конкурса "Весна священная"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Конкурс на соискание Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная" пройдет в Москве на сцене музыкального театра фольклора "Русская песня". Основателем и организатором конкурса и премии является благотворительный фонд "Илзе Лиепа". Завершающий тур и церемония награждения состоится 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
По ее словам, фонд с удовольствием помогает самодеятельным коллективам, способствует в целом развитию детского танцевального творчества.
"Юность и талант обладают поразительной силой. Наши "золотые" лауреаты, победители в различных номинациях конкурса "Весна священная" это подтверждают. Они увлечены танцем, хореографией. Эти дети — наше главное богатство", — подчеркнула Лиепа.
Созданная в 2017 году премия — важный национальный проект, объединяющий детские и юношеские любительские танцевальные коллективы России.
Конкурс "Весна священная", названный как известный балет Игоря Стравинского, в котором воспевается воскресение природы и танца как символа энергии жизни, проходит один раз в год по итогам прошедшего сезона.
Премия присуждается в трех возрастных группах от 7 до 21 года в номинациях: "народный танец", "классический танец", "современный танец", "народная стилизация", а также "сольное выступление".
Без подарков и поощрения не остается никто из участников, но за Гран-при предстоит серьезная борьба. Победителя ждет уникальная награда — участие в гала-концерте на сцене Большого театра в следующем году, а также летняя танцевальная смена в Артеке, специально организованна фондом в партнерстве с МДЦ "Артек".
В этом году на конкурс в Москве приедут около 400 участников из разных регионов России.