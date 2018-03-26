В Москве пройдет завершающий тур танцевального конкурса "Весна священная"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Конкурс на соискание Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная" пройдет в Москве на сцене музыкального театра фольклора "Русская песня". Основателем и организатором конкурса и премии является благотворительный фонд "Илзе Лиепа". Завершающий тур и церемония награждения состоится 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Конкурс "Весна священная", который мы проводим уже несколько лет, уникален, аналогов ему нет ни в России, ни в Европе, — сказала РИА Новости Лиепа. — Создавая конкурс, в котором участвуют любительские коллективы из разных уголков России, мы поставили перед юношеством очень высокую планку танцевальной культуры, профессионализма и мастерства, что требует колоссального труда, упорства, преодоления себя".

По ее словам, фонд с удовольствием помогает самодеятельным коллективам, способствует в целом развитию детского танцевального творчества.

"Юность и талант обладают поразительной силой. Наши "золотые" лауреаты, победители в различных номинациях конкурса "Весна священная" это подтверждают. Они увлечены танцем, хореографией. Эти дети — наше главное богатство", — подчеркнула Лиепа.

Созданная в 2017 году премия — важный национальный проект, объединяющий детские и юношеские любительские танцевальные коллективы России.

Конкурс "Весна священная", названный как известный балет Игоря Стравинского, в котором воспевается воскресение природы и танца как символа энергии жизни, проходит один раз в год по итогам прошедшего сезона.

Премия присуждается в трех возрастных группах от 7 до 21 года в номинациях: "народный танец", "классический танец", "современный танец", "народная стилизация", а также "сольное выступление".

Без подарков и поощрения не остается никто из участников, но за Гран-при предстоит серьезная борьба. Победителя ждет уникальная награда — участие в гала-концерте на сцене Большого театра в следующем году, а также летняя танцевальная смена в Артеке, специально организованна фондом в партнерстве с МДЦ "Артек".

В этом году на конкурс в Москве приедут около 400 участников из разных регионов России.