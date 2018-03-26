Эмир Катара посетил Третьяковскую галерею

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Эмир Катара шейх Тамим Бен Хамад Аль Тани посетил Государственную Третьяковскую галерею в рамках "перекрестного года" культуры России и Катара.

Глава государства посетил постоянную экспозицию в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, экскурсию для катарского эмира провела главный хранитель музея Татьяна Городкова. На память главный хранитель галереи подарила шейху Катара книгу "Шедевры Третьяковской галереи" и картину, написанную внуком Бориса Ельцина Глебом Дьяченко, который страдает синдромом Дауна.

"Спасибо большое за такой подарок, это большая честь для меня. Надеюсь, я когда-нибудь смогу с ним встретиться, а пока передайте ему мои самые лучшие пожелания и большое спасибо", — сказал эмир.

Также в мероприятии приняли участие министр культуры и спорта Катара Салах бин Ганим Аль-Али и первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов. Катарский министр подчеркнул, что в рамках перекрестного года между двумя странами планируется провести около 63 мероприятий.

Ранее сообщалось, что первый в странах Персидского залива год культуры России открылся в конце февраля в Катаре.

"Мы планируем, в том числе, выставку работ наших художников из собрания Третьяковской галереи. Картины приедут в Катар, где их сможет увидеть весь арабский мир. Для нас это большая честь… мы постараемся дать представление о путях русского искусства от его зарождения до современности", — сказал замминистра культуры Владимир Аристархов. Выставка запланирована на осень этого года.

Ожидается, что в понедельник во второй половине дня эмир Катара проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых стороны обсудят взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, актуальные темы международной повестки дня.

В МИД Катара РИА Новости также сообщили, что программа двухдневного рабочего визита эмира Катара в Россию помимо встречи с президентом РФ включает переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, главой Минобороны Сергеем Шойгу и руководителем Минэнерго Александром Новаком.