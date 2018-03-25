Анна Нетребко выйдет на сцену лондонского Ковент-гардена в роли леди Макбет

ЛОНДОН, 25 мар – РИА Новости, Мария Табак. Знаменитая российская певица Анна Нетребко выйдет в воскресенье на сцену Королевского театра оперы и балеты в роли леди Макбет в постановке оперы Джузеппе Верди "Макбет".
За дирижерским пультом будет стоять музыкальный директор Королевского театра оперы и балета Антонио Паппано.
Нетребко делит партию леди Макбет с итальянской певицей сопрано Анной Пироцци.
В последний раз Нетребко выступала в Ковент-гардене в 2015 году в роли Мими в "Богеме" Джакомо Пуччини, а также — неделю назад — на концерте памяти Дмитрия Хворостовского. В 2017 году Нетребко должна была исполнять главную партию в опере Винченцо Беллини "Норма", но отказалась от выступлений незадолго до начала репетиций, вызвав недовольство руководства театра. Тем не менее в Ковент-гардене надеются, что в этот раз все будет благополучно, тем более что в последнее время роль леди Макбет Нетребко особенно удается.
"С Анной в последнее время произошли удивительные метаморфозы, у нее в голосе появилась новая глубина. А роль леди Макбет она вообще сделала по-настоящему "своей", проявляя удивительный актерский талант", — сказал ранее Паппано.
Главную партию исполняет сербский баритон Желько Лучич, с 2005 года не раз выступавший в Ковент-гардене в ключевых партиях. В роли Банко предстанет итальянский бас-баритон Ильдебрандо Д'Арканджело, роль Макдуфа поделят азербайджанский певец и муж Нетребко Юсиф Эйвазов и корейский тенор Дэвид Юнхун Ким. Для Эйвазова выступление в Ковент-гардене станет дебютным.
"Макбет" будет идти в Ковент-гардене до 10 апреля.