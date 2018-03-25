Анна Нетребко выйдет на сцену лондонского Ковент-гардена в роли леди Макбет

ЛОНДОН, 25 мар – РИА Новости, Мария Табак. Знаменитая российская певица Анна Нетребко выйдет в воскресенье на сцену Королевского театра оперы и балеты в роли леди Макбет в постановке оперы Джузеппе Верди "Макбет".

Нынешний "Макбет" – третий вариант постановки английского режиссера Филлиды Ллойд для Ковент-гардена, премьера первой постановки состоялась в 2002 году. Ллойд кроме театра прославилась фильмами Mamma Mia! и "Железная леди".

За дирижерским пультом будет стоять музыкальный директор Королевского театра оперы и балета Антонио Паппано.

Нетребко делит партию леди Макбет с итальянской певицей сопрано Анной Пироцци.

В последний раз Нетребко выступала в Ковент-гардене в 2015 году в роли Мими в "Богеме" Джакомо Пуччини, а также — неделю назад — на концерте памяти Дмитрия Хворостовского. В 2017 году Нетребко должна была исполнять главную партию в опере Винченцо Беллини "Норма", но отказалась от выступлений незадолго до начала репетиций, вызвав недовольство руководства театра. Тем не менее в Ковент-гардене надеются, что в этот раз все будет благополучно, тем более что в последнее время роль леди Макбет Нетребко особенно удается.

"С Анной в последнее время произошли удивительные метаморфозы, у нее в голосе появилась новая глубина. А роль леди Макбет она вообще сделала по-настоящему "своей", проявляя удивительный актерский талант", — сказал ранее Паппано.

Главную партию исполняет сербский баритон Желько Лучич, с 2005 года не раз выступавший в Ковент-гардене в ключевых партиях. В роли Банко предстанет итальянский бас-баритон Ильдебрандо Д'Арканджело, роль Макдуфа поделят азербайджанский певец и муж Нетребко Юсиф Эйвазов и корейский тенор Дэвид Юнхун Ким. Для Эйвазова выступление в Ковент-гардене станет дебютным.

"Макбет" будет идти в Ковент-гардене до 10 апреля.