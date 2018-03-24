Новый худрук МХТ может столкнуться со сложностями, считает Бутусов

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Новый худрук Московского художественного театра имени Чехова Сергей Женовач может столкнуться с определенными сложностями, так как он уже руководит "Студией театрального искусства", считает театральный режиссер Юрий Бутусов.

Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова. В пятницу на совещании с художественными руководителями и директорами ведущих театров в Минкультуры новым худруком МХТ был назначен худрук "Студии театрального искусства" Сергей Женовач. К своим рабочим обязанностям он приступит 23 апреля.

"Я давно знаю Сергея Васильевича, он очень интеллигентный, спокойный и мудрый человек. Очень внимателен к людям, поэтому у него все должно получиться. Может быть, возникнут сложности в связи с тем, что есть "Студия театрального искусства", которой он руководит. Надеюсь, что он сможет справиться с этим, правильно расставить акценты и сделать так, чтобы оба театра развивались в правильном направлении", — приводит слова режиссера пресс-служба министерства культуры.

Он назвал назначение Женовача верным и продуманным решением и заявил, что это "наиболее удачный и правильный выбор".