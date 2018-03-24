Число зрителей в театрах выросло на 70%, заявил Собянин

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Посещаемость московских театров возросла на 70%, это очень много, заявил мэр Сергей Собянин.

"Московские театры радуют новыми яркими постановками — 270 крупных премьер в год! Число зрителей в театрах выросло на 70% — это очень много. Приезжая в Москву, гости интересуются, нет ли лишнего билетика в тот или иной театр", — написал он на своем персональном сайте.

По словам Собянина, в 2018 году будет закончен ремонт театральных зданий "Современника" и "Школы современной пьесы", планируется открыть концертный зал "Зарядье".

"Московская культура идет навстречу москвичам, становится всё более разнообразной и доступной. Новые форматы, новые тренды. Уличные фестивали "Московских сезонов" с их концертами и спектаклями, выставками и мастер-классами притягивают множество людей", — отметил мэр.

Собянин также поздравил с Днем работника культуры московских артистов, музыкантов, музейщиков, педагогов и подчеркнул, что культура является главным достоянием Москвы.