Число зрителей в театрах выросло на 70%, заявил Собянин

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Посещаемость московских театров возросла на 70%, это очень много, заявил мэр Сергей Собянин.
По словам Собянина, в 2018 году будет закончен ремонт театральных зданий "Современника" и "Школы современной пьесы", планируется открыть концертный зал "Зарядье".
"Московская культура идет навстречу москвичам, становится всё более разнообразной и доступной. Новые форматы, новые тренды. Уличные фестивали "Московских сезонов" с их концертами и спектаклями, выставками и мастер-классами притягивают множество людей", — отметил мэр.
Собянин также поздравил с Днем работника культуры московских артистов, музыкантов, музейщиков, педагогов и подчеркнул, что культура является главным достоянием Москвы.