"Будет трудно": Женовач стал новым худруком МХТ имени Чехова

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Художественным руководителем театра МХТ имени Чехова стал худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач. О назначении сообщил министр культуры Владимир Мединский.
Ранее МХТ возглавлял народный артист СССР Олег Табаков, скончавшийся в марте на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Исполняющим обязанности директора театра временно стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова.
Будет трудно
Ведущий актер театра МХТ имени Чехова Владимир Машков выразил надежды на Женовача, однако отметил, что ему будет очень сложно в предстоящей работе.
Машков также прокомментировал кончину Табакова.
"Олег Павлович готовил своих учеников к очень большой и широкой жизни, и мы стараемся соответствовать тому, какие задачи он ставил перед нами. Если говорить о том, что произошло, а я еще несколько в контузии, многие из нас менее всего представляли такую ситуацию, но она произошла", — добавил Машков.
Калягин также назвал нового худрука МХТ деликатным и мудрым человеком и отметил, что Женовач будет трудиться во благо театра.
Худрук Малого драматического театра Лев Додин также выразил мнение, что Женовачу предстоит сложная работа. При этом он отметил, что коллеги по цеху испытывают к Женовачу исключительно добрые чувства.