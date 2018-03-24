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Культура

"Будет трудно": Женовач стал новым худруком МХТ имени Чехова

04:3324.03.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРежиссер Сергей Женовач. Архивное фотоРежиссер Сергей Женовач. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Художественным руководителем театра МХТ имени Чехова стал худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач. О назначении сообщил министр культуры Владимир Мединский.

Цветы у портрета Олега Табакова возле главного входа в МХТ им. А.П. Чехова в связи со смертью артиста. 12 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям", — заявил министр на совещании в Минкультуры с художественными руководителями и директорами ведущих театров.

Ранее МХТ возглавлял народный артист СССР Олег Табаков, скончавшийся в марте на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Исполняющим обязанности директора театра временно стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова.

Будет трудно

Ведущий актер театра МХТ имени Чехова Владимир Машков выразил надежды на Женовача, однако отметил, что ему будет очень сложно в предстоящей работе.

Портрет актера и режиссера Олега Табакова в фойе Московского театра-студии под руководством Олега Табакова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Понять друг друга, услышать. Сергей Женовач, вот как Римас (Римас Туминас — худрук театра имени Вахтангова- прим. ред) сказал, он очень хороший, добрый человек- он любит это дело… Мне кажется, у нас настало время единения, мы все должны помочь Сергею в этом непростом деле. Мы должны быть внимательны и последовательны в том, что от нас хотели, мне кажется, что у Сергея это получится — главное, это внутренне желание. Я думаю, ему очень трудно себя сейчас услышать", — отметил актер.
Машков также прокомментировал кончину Табакова.

"Олег Павлович готовил своих учеников к очень большой и широкой жизни, и мы стараемся соответствовать тому, какие задачи он ставил перед нами. Если говорить о том, что произошло, а я еще несколько в контузии, многие из нас менее всего представляли такую ситуацию, но она произошла", — добавил Машков.

Сергей Женовач. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Биография Сергея Женовача
Глава союза театральных деятелей Александр Калягин также прокомментировал назначение Женовача. По его словам, "перспектива театра ясна, когда во главе стоит художественный руководитель".

Калягин также назвал нового худрука МХТ деликатным и мудрым человеком и отметил, что Женовач будет трудиться во благо театра.

Худрук Малого драматического театра Лев Додин также выразил мнение, что Женовачу предстоит сложная работа. При этом он отметил, что коллеги по цеху испытывают к Женовачу исключительно добрые чувства.

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