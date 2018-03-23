На красной дорожке Каннского кинофестиваля запретят селфи

ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Селфи на красной дорожке Каннского кинофестиваля в этом году будут запрещены, сообщают французские СМИ со ссылкой на организаторов мероприятия.

Директор кинофестиваля Тьерри Фремо в интервью журналу "Le Film Français" сообщил о грядущих изменениях. Среди них – запрет на селфи на красной дорожке. Фремо полагает, что селфи на красной дорожке создают "неуместный беспорядок".

Кроме того, Фремо анонсировал отмену пресс-показов фильмов для журналистов. До настоящего время представители СМИ могли посмотреть киноленты утром, перед вечерней премьерой.

71-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить с 8 по 19 мая 2018 года.