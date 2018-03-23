Коллега рассказала о состоянии Добронравова

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Состояние народного артиста России, ведущего актера московского Театра Сатиры Федора Добронравова сейчас стабильное, сообщила РИА Новости помощник художественного руководителя Лиана Бединадзе.
"Он проходит необходимую терапию. Мы все время на связи с ним. Театр очень любит и ждет Федора Викторовича. Надеемся, что это будет в начале апреля", — добавила она.
Пока театр объявил об отмене и замене ближайших спектаклей, которые должны были состояться 23 и 28 марта с участием Добронравова.
Федор Добронравов снимался в фильмах "Ликвидация", "День радио", сериале "Сваты" и других. Актер также известен своими театральными работами.