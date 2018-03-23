На симпозиуме в Вене показали фрагмент фильма "Собибор"

ВЕНА, 22 мар — РИА Новости. Фрагмент фильма Константина Хабенского "Собибор" о единственном успешном за годы Второй мировой войны восстании узников лагеря смерти в четверг показали на симпозиуме в австрийской столице Вене.
Организаторами мероприятия выступил Институт образования Австрийской партии свободы и фонд Александра Печерского.
Лагерь смерти Собибор
Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши, СССР, Чехословакии, Нидерландов и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв.
В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания. Двенадцатого января в Киеве скончался последний из организаторов восстания Аркадий Вайспапир, ему было 96 лет.
О фильме
Выступая на симпозиуме, посол России в Австрии Дмитрий Любинский указал на недопустимость фальсификации исторической правды о событиях Второй мировой войны, отметив, что здесь Австрия является положительным примером для многих европейских стран.
"Появление фильма "Собибор" — это следующий большой и очень важный шаг на пути сохранения исторической правды, еще одно свидетельство ужасных преступлений гитлеровской Германии и героического поступка Александра Печерского и многих других узников, имена которых нам не всегда известны", — сказал российский посол, добавив, что показ фильма в Вене запланирован на 8 мая.
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