На симпозиуме в Вене показали фрагмент фильма "Собибор"

ВЕНА, 22 мар — РИА Новости. Фрагмент фильма Константина Хабенского "Собибор" о единственном успешном за годы Второй мировой войны восстании узников лагеря смерти в четверг показали на симпозиуме в австрийской столице Вене.

В мероприятии, приуроченном к этому историческому событию, приняли участие посол России в Австрии Дмитрий Любинский, сопредседатель "Бессмертного полка России" Николай Земцов, председатель фонда "История Отечества" Константин Могилевский, бывший депутат кнессета Израиля Майкл Клейнер, правнучка организатора восстания, советского офицера Александра Печерского — Алина Попова.

Организаторами мероприятия выступил Институт образования Австрийской партии свободы и фонд Александра Печерского.

Лагерь смерти Собибор

Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши, СССР, Чехословакии, Нидерландов и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв.

Лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось спланировать интернациональное восстание заключенных из стран Западной Европы и Польши. Произошедшее 14 октября 1943 года событие стало единственным за годы войны успешным восстанием в концлагерях, которое закончилось победой узников, сумевших прорваться через охранные заграждения.

В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания. Двенадцатого января в Киеве скончался последний из организаторов восстания Аркадий Вайспапир, ему было 96 лет.

О фильме

На симпозиуме были продемонстрирован 30-минутный отрывок фильма Константина Хабенского "Собибор", мировая премьера которого состоится 23 апреля в Варшаве.

Выступая на симпозиуме, посол России в Австрии Дмитрий Любинский указал на недопустимость фальсификации исторической правды о событиях Второй мировой войны, отметив, что здесь Австрия является положительным примером для многих европейских стран.

"Появление фильма "Собибор" — это следующий большой и очень важный шаг на пути сохранения исторической правды, еще одно свидетельство ужасных преступлений гитлеровской Германии и героического поступка Александра Печерского и многих других узников, имена которых нам не всегда известны", — сказал российский посол, добавив, что показ фильма в Вене запланирован на 8 мая.

Ранее сообщалось, что фрагмент картины посмотрели президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Они посмотрели отрывки из фильма в рамках памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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