Стену памяти Табакова откроют на Московском культурном форуме

Цветы у портрета Олега Табакова возле главного входа в МХТ им. А.П. Чехова. Архивное фото

Цветы у портрета Олега Табакова возле главного входа в МХТ им. А.П. Чехова. Архивное фото

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Театр Олега Табакова примет участие в Московском культурном форуме, на его стенде разместится фотовыставка, посвященная основателю театра, сообщили в пресс-службе "Табакерки".

Стену памяти Табакова откроет мэр Москвы Сергей Собянин. Она расскажет о творческом пути великого актера, режиссера и педагога и будет посвящена самым важным этапам его карьеры. Каждый посетитель сможет оставить запись в книге памяти и посмотреть фильм "Табаков русской сцены", а также увидеть записи наиболее ярких работ выдающегося артиста театра и кино.

Также в дни форума у стены памяти об Олеге Табакове расскажут его ученики и коллеги, в числе которых Авангард Леонтьев, Николай Чиндяйкин, Михаил Хомяков, Евдокия Германова, Виталий Егоров, Марина Брусникина. В рамках форума состоятся автограф-сессии артистов Максима Матвеева (23 марта) и Анны Чиповской (25 марта).

Кроме того, Театр Табакова примет участие в общегородской акции "Ночь театра". В 10 часов вечера 24 марта в большом репетиционном зале новой Сцены на Сухаревской будет демонстрироваться фильм "Табаков русской сцены", а затем ученики Табакова поделятся своими воспоминаниями о нем.

Ежегодный Московский культурный форум состоится в Центральном Манеже 23-25 марта.