Путин поздравил участников проекта "Лучшие фотографии России" с 10-летием

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов всероссийского проекта "Лучшие фотографии России" с 10-летним юбилеем, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Этот масштабный творческий замысел объединяет тысячи людей из разных регионов, дарит им прекрасную возможность представить на суд профессионалов и любителей фотоискусства свои работы. Талантливые и самобытные, они рассказывают о значимых событиях в жизни страны, о красоте природы и уникальных памятниках истории и архитектуры", — отмечается в телеграмме.

Кроме того, президент добавил, что такие яркие просветительские инициативы очень важны, поскольку они обогащают культурное пространство, способствуют художественному воспитанию подрастающего поколения, популяризации такого полезного досуга и увлечения, как фотография.