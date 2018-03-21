Фильм "Каникулы президента" не выйдет в прокат на Украине

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российский фильм "Каникулы президента" не покажут на Украине, показы запланированы в Белоруссии, Казахстане и Армении, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор официального дистрибьютора фильма "Люксор дистрибьюшн" Сергей Сорочкин.

"Фильм выйдет во всех крупных кинотеатрах по всей нашей стране, также он выйдет в Белоруссии, Казахстане, планируются показы в Армении. Но по определённым причинам фильм не выйдет на Украине", — рассказал Сорочкин.

По его словам, украинские партнёры были готовы взять фильм в прокат, но после его просмотра отказались.

"Когда я предложил фильм украинскому партнёру, он сказал: я не знал, что это фильм про (президента РФ Владимира) Путина, ты же понимаешь, мы не можем его показать", — заявил Сорочкин.

Ранее продюсер и режиссер картины Илья Шерстобитов сообщал, что релиз российской комедии "Каникулы президента" был перенесен с 18 января на 29 марта из-за предвыборной кампании.

© Андрианова Кино (2018) Кадр из фильма "Каникулы президента" © Андрианова Кино (2018) Кадр из фильма "Каникулы президента"

По сюжету фильма, устав от рутины, президент России решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом и узнать, как все обстоит на самом деле. Чтобы остаться инкогнито, он прибегает к услугам гримера. Но новый облик президента точь-в-точь совпадает с внешностью некоего Валеры из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории.

Роль президента сыграл резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, регулярно пародировавший главу государства в КВН, а загримированного президента — Олег Васильков. Премьера комедии "Каникулы президента" состоится в кинотеатрах России 29 марта.