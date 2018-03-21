В Петербурге открылась выставка живописи Бориса Гребенщикова "БГ-явления"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Выставка живописи музыканта Бориса Гребенщикова открылась в Юсуповском дворце в Петербурге, сообщается на сайте дворца.
На первом этаже Конюшенного флигеля гости смогут познакомиться с полотнами Бориса Гребенщикова, выполненными в технике станковой живописи.
"Яркие, самобытные полотна, несущие в себе эмоциональность экспрессионизма и повторяющие его графическую простоту, в чем-то напоминают витражную мозаику, в которой свечение цвета является доминантой художественного образа", — говорится в сообщении на сайте дворца.
На втором этаже вниманию гостей экспозиции будут представлены редкие фотопортреты из архивов ленинградских художников, а также снимки, рассказывающие о его творческой жизни и ближайшем окружении.
Экспозиция будет открыта с 21 марта по 21 апреля.