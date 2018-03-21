В Петербурге открылась выставка живописи Бориса Гребенщикова "БГ-явления"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Выставка живописи музыканта Бориса Гребенщикова открылась в Юсуповском дворце в Петербурге, сообщается на сайте дворца.

"Юсуповский дворец на Мойке и благотворительный фонд "Ренессанс" представляют арт-проект "БГ-явления", объединивший в своей экспозиции авторскую живопись одного из родоначальников русской рок-музыки ― поэта, музыканта, лидера легендарной группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова ― и фотохроники его творческого и жизненного пути, предоставленные петербургскими фотохудожниками Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем "Вилли" Усовым, а также московской фотохудожницей Марией Плешковой", — говорится в сообщении.

На первом этаже Конюшенного флигеля гости смогут познакомиться с полотнами Бориса Гребенщикова, выполненными в технике станковой живописи.

"Яркие, самобытные полотна, несущие в себе эмоциональность экспрессионизма и повторяющие его графическую простоту, в чем-то напоминают витражную мозаику, в которой свечение цвета является доминантой художественного образа", — говорится в сообщении на сайте дворца.

На втором этаже вниманию гостей экспозиции будут представлены редкие фотопортреты из архивов ленинградских художников, а также снимки, рассказывающие о его творческой жизни и ближайшем окружении.

Экспозиция будет открыта с 21 марта по 21 апреля.