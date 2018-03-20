Ринго Старр стал рыцарем Британской империи

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Принц Уильям посвятил в рыцари Британской империи легендарного барабанщика группы Beatles Ринго Старра, сообщил музыкант в своем Twitter.

Церемония чествования 77-летнего музыканта и других выдающихся британцев прошла во вторник в Букингемском дворце.

"На самом деле, это значит очень много. Это означает признание вещей, которые мы сделали. Мне действительно очень приятно", — заявил новоиспеченный рыцарь.

Another busy day for Sir. Ringo. peace and love peace and love pic.twitter.com/JpHd0r6r4u — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 20 марта 2018 г.

​Когда журналисты спросили, хочет ли он, чтобы его называли сэр Ринго, как предусматривает новый статус, Старр ответил, что еще не определился с этим вопросом.

В октябре 1965 года вся "ливерпульская четверка" в полном составе была пожалована в кавалеры ордена Британской империи. В рыцарское достоинство первым из квартета был возведен Пол Маккартни – 21 год назад.