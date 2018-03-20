Фестиваль "Интермузей" впервые пройдет на территории ВДНХ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Юбилейный фестиваль "Интермузей"-2018, который объединит около 400 музеев, впервые пройдет на ВДНХ, главной темой организаторы выбрали "Музеи и общество", сообщает пресс-служба проекта.

"Интермузей" — ежегодный фестиваль, который объединяет на одной площадке более 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Он организован министерством культуры РФ, проводится с 1999 года. Ранее фестиваль проводился в пространстве выставочного зала "Манеж".

"Международный фестиваль "Интермузей-2018" – пройдет с 31 мая по 3 июня впервые на территории ВДНХ, в 75 павильоне. В главном музейном событии года примут участие около 400 музеев. Ключевой темой юбилейного 20-го фестиваля станет "Музеи и общество". Тема будет отражена в экспозициях на стендах музеев-участников и в многочисленных мероприятиях деловой и культурной программ", — говорится в сообщении пресс-службы.

Традиционно программа фестиваля поделится на деловую, культурную и детскую. Российские музеи могут подать заявку на участие в таких номинациях, как лучший научно-исследовательский музейный проект, лучший просветительский музейный проект, лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие, лучший проект, направленный на социальное взаимодействие.

Жюри фестиваля в этом году возглавит президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова.