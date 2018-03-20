Эйфман представит новый фильм-балет "Чайковский. PRO et CONTRA" в Москве

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Борис Эйфман представит новый фильм-балет "Чайковский. PRO et CONTRA" и даст мастер-класс в Москве на заседании киноклуба Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

Показ пройдет в столичном кинотеатре "Иллюзион".

Также 23 и 26 в Малом зале Государственного театра киноактера можно будет увидеть фильмы-балеты "Анна Каренина", "Братья Карамазовы", "Евгений Онегин" и "Роден", снятые ранее, сообщили в пресс-службе Театра балета Бориса Эйфмана.

"На протяжении многих лет мы занимаемся созданием киноверсий своих балетов. Театр не должен забывать о тех, кто по ряду причин не имеет возможности посещать наши спектакли. Для таких людей DVD-диск становится единственным шансом погрузиться в созидаемый нами мир пластических фантазий. Перенося балеты на экран, мы также стремимся сохранить для последующих поколений всемирно востребованный хореографический репертуар современной России", — сказал накануне московских показов Эйфман.

По словам хореографа, кинематографические версии будут интересны как ценителям танца, так и любителям кино.

"Ведь мы не просто фиксируем свои постановки на видео, а создаем особое визуальное искусство. Этот синтез балета и кинематографа помогает открывать неожиданные эмоциональные и философские грани спектаклей", — подчеркнул Эйфман.

"Чайковский. PRO et CONTRA" — пятый фильм Эйфмана. С 2010 по 2013 год были сняты экранные версии балетов "Анна Каренина", "Евгений Онегин", "Роден" и "По ту сторону греха" ("Братья Карамазовы").

Петр Ильич Чайковский — любимый композитор Эйфмана и спектакль — итог многолетнего осмысления хореографом личности и творческого мира великого композитора. "Чайковский. PRO et CONTRA" — это оригинальное пластическое высказывание, отражающее современные художественные и технологические возможности балетного театра. Премьера состоялась в 2016 году.