МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич оказался в центре скандала из-за поста на фейсбуке о поездке в США. В одном из комментариев он назвал россиян "злобными дебилами" и противопоставил им американцев. На это резко отреагировали не только пользователи соцсетей, но и деятели культуры, а также представители власти.

Накануне певец опубликовал в соцсети запись о том, что в Штатах его поразило, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян. По его словам, в России "происходит что-то ужасное". В одном из комментариев Макаревич написал, имея в виду "госпропаганду": "Они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

Одним из первых отреагировал певец и композитор Юрий Лоза. В беседе с ФАН он заявил, что Макаревичу, вероятно, просто не везет с окружением.

"Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра. А я, общаясь с нормальными, хорошими людьми, не замечаю, не ощущаю, что с моими согражданами происходит что-то ужасное", — сказал Лоза.

Исполнитель также отметил, что не стоит равняться на американцев, которые сами зачастую не отличаются дружелюбием.

"Был я в Америке. И в последний раз мне не понравилось отношение американцев к русским. Они какие-то заносчивые, смотрят на тебя немножко свысока, даже обслуживающий персонал — и тот высокомерен. Так что я бы не сказал, что американцы такие прям добрые, веселые и лучше нас. Вообще, в любой нации есть доброжелательные люди, а есть — не очень. И среди американцев, и среди русских. Кто-то вам будет рад, кто-то — нет. И сделать вывод по какой-то одной поездке или по одному высказывания невозможно", — подчеркнул артист.

Высказывание коллеги прокомментировал и лидер группы "Ва-Банкъ" Александр Скляр. В интервью RT он предположил, что Макаревич "не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается", и выразил сочувствие по этому поводу.

"Мне его просто жалко. Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живет среди добрых людей", — добавил Скляр.

Подобного мнения придерживается и депутат Государственной думы Виталий Милонов.

"Если он и его друзья — злобные дебилы, мне искренне их жаль. Если к тому же жители района Квинс в Нью-Йорке для него являются добрыми и отзывчивыми парнями — либо господин Макаревич врет, либо сошел с ума", — считает депутат.

По его мнению, Макаревич "перестал сочинять нормальные песни" и превратился в "тролля".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская также откликнулась на слова певца. "Так это он себя имел в виду", — заявила она в интервью ФАН.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко в интервью RT отметил талант Макаревича, но не согласился с ним в оценке россиян.

"Андрей Макаревич — хороший композитор. Но я с ним не согласен ни в политических убеждениях, ни в том, что он сейчас сказал. Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много", — уверен Бортко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, потребовала от Макаревича перестать оскорблять сограждан.

"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — написала дипломат на своей странице в фейсбуке.

Сам музыкант позже заявил, что его слова неправильно истолковали "оскорбленные представители русского народа".

"К вечеру добрались до гостиницы, зашел в Сеть — вот оно что! Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают!" — написал Макаревич у себя на фейсбуке. "А только зря они это — не говорил я такого", — добавил он.