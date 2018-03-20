РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Перестаньте нас оскорблять!": ответ на пост Макаревича о "злобных дебилах"

13:5420.03.2018
(обновлено: 13:59 20.03.2018)
0540
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМузыкант Андрей МакаревичМузыкант Андрей Макаревич
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич оказался в центре скандала из-за поста на фейсбуке о поездке в США. В одном из комментариев он назвал россиян "злобными дебилами" и противопоставил им американцев. На это резко отреагировали не только пользователи соцсетей, но и деятели культуры, а также представители власти.

Музыкант Андрей Макаревич
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Макаревич ответил на нападки после слов о "злобных дебилах"

Накануне певец опубликовал в соцсети запись о том, что в Штатах его поразило, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян. По его словам, в России "происходит что-то ужасное". В одном из комментариев Макаревич написал, имея в виду "госпропаганду": "Они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

Одним из первых отреагировал певец и композитор Юрий Лоза. В беседе с ФАН он заявил, что Макаревичу, вероятно, просто не везет с окружением.

"Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра. А я, общаясь с нормальными, хорошими людьми, не замечаю, не ощущаю, что с моими согражданами происходит что-то ужасное", — сказал Лоза.

Исполнитель также отметил, что не стоит равняться на американцев, которые сами зачастую не отличаются дружелюбием.

"Был я в Америке. И в последний раз мне не понравилось отношение американцев к русским. Они какие-то заносчивые, смотрят на тебя немножко свысока, даже обслуживающий персонал — и тот высокомерен. Так что я бы не сказал, что американцы такие прям добрые, веселые и лучше нас. Вообще, в любой нации есть доброжелательные люди, а есть — не очень. И среди американцев, и среди русских. Кто-то вам будет рад, кто-то — нет. И сделать вывод по какой-то одной поездке или по одному высказывания невозможно", — подчеркнул артист.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкX Юбилейный Международный фестиваль "Усадьба Jazz"
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
X Юбилейный Международный фестиваль "Усадьба Jazz"

Высказывание коллеги прокомментировал и лидер группы "Ва-Банкъ" Александр Скляр. В интервью RT он предположил, что Макаревич "не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается", и выразил сочувствие по этому поводу.

"Мне его просто жалко. Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живет среди добрых людей", — добавил Скляр.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Захарова ответила на слова Макаревича о "злобных дебилах"

Подобного мнения придерживается и депутат Государственной думы Виталий Милонов.

"Если он и его друзья — злобные дебилы, мне искренне их жаль. Если к тому же жители района Квинс в Нью-Йорке для него являются добрыми и отзывчивыми парнями — либо господин Макаревич врет, либо сошел с ума", — считает депутат.

По его мнению, Макаревич "перестал сочинять нормальные песни" и превратился в "тролля".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская также откликнулась на слова певца. "Так это он себя имел в виду", — заявила она в интервью ФАН.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНаталья Поклонская перед началом торжественного мероприятия, посвященного 296-летию органов прокуратуры Росси
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская перед началом торжественного мероприятия, посвященного 296-летию органов прокуратуры Росси

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко в интервью RT отметил талант Макаревича, но не согласился с ним в оценке россиян.

"Андрей Макаревич — хороший композитор. Но я с ним не согласен ни в политических убеждениях, ни в том, что он сейчас сказал. Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много", — уверен Бортко.

Актер Дмитрий Дюжев. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Звездная болезнь: как российские знаменитости ссорятся с поклонниками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, потребовала от Макаревича перестать оскорблять сограждан.

"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — написала дипломат на своей странице в фейсбуке.

Сам музыкант позже заявил, что его слова неправильно истолковали "оскорбленные представители русского народа".

"К вечеру добрались до гостиницы, зашел в Сеть — вот оно что! Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают!" — написал Макаревич у себя на фейсбуке. "А только зря они это — не говорил я такого", — добавил он.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена