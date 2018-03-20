Благочестивые ослы и фантомные нимбы: о чем страдали в Средневековье

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Анна Михайлова. Аудитория интернет-сообщества "Страдающее Средневековье", созданного студентами исторического факультета Высшей школы экономики в марте 2013 года и известного ироничными подписями к произведениям средневекового искусства, уже достигла полумиллиона человек. Популярный паблик выпустил книгу о том, как трактовать странные и необычные символы религиозной живописи. РИА Новости публикует отрывки из монографии.

В отличие от шуточных постов сообщества, книга "Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии", вышедшая в издательстве АСТ, — серьезное, объемное исследование. Его цель — рассказать читателям, какие смыслы на самом деле вкладывали средневековые художники в курьезные, на современный взгляд, образы.

Мем "Страдающее Средневековье" родился из фразы преподавателя-медиевиста, сказанной будущим авторам книги на одном из семинаров: "Посмотрите, они все страдают!" Восклицание относилось к миниатюрам, посвященным адским мукам грешников. Средневековые гравюры, иконы и фрески действительно зачастую представляют собой пугающее и порой абсурдное зрелище: рыцари убегают от улиток, зайцы убивают людей, образы святых соседствуют с непристойными картинками.

На примере 600 иллюстраций авторы книги подробно разбирают, как в христианской иконографии священное переплеталось с низменным, страшное с комичным, и объясняют, почему то, что сегодня кажется святотатством, в Средневековье воспринималось в порядке вещей. Делается это с присущим интернет-сообществу юмором, но на основе серьезной исторической базы.

© Предоставлено пресс-службой АСТ Иллюстрация к книге "Страдающее Средневековье" издательства АСТ © Предоставлено пресс-службой АСТ Иллюстрация к книге "Страдающее Средневековье" издательства АСТ

Первая часть книги посвящена "звериному" в религиозных сюжетах: всевозможным монстрам, людям с песьими головами и лошадиными телами. Как ни странно, многие из этих пародий были направлены против представителей Церкви, утверждают авторы.

"В Средневековье смех над церковным чином звучал не только извне, но и изнутри самой Церкви. Много столетий клирики писали, читали и порой исполняли пародии на литургию (такие как "литургия пьяниц" или "литургия игроков"), на Евангелия ("Евангелие игроков" или "Евангелие пьяниц"), на молитвы (существовали пародийные версии "Отче наш" и "Аве Мария"), на жития святых, монастырские уставы, постановления церковных соборов и так далее. Многие из этих текстов, как и пародии маргиналий, всячески обыгрывали темы, связанные с телесным низом".

© Предоставлено пресс-службой АСТ Иллюстрация к книге "Страдающее Средневековье" издательства АСТ © Предоставлено пресс-службой АСТ Иллюстрация к книге "Страдающее Средневековье" издательства АСТ

Доставалось не только рядовым служителям Церкви, но и высшим иерархам. Страницы псалтырей и часословов населяли епископы с драконьими телами и монахи-звери. Отдельная глава посвящена изображениям папы римского в виде монстра, которые были популярны в протестантской религиозной литературе.

"Средневековая пародия на священные тексты и ритуалы — сколь бы она, на современный взгляд, ни была непочтительной или даже сальной — чаще всего не отрицала их истинности и силы". Эта традиция — "не атака на Евангелие, а критика папского двора с его алчностью; обвинение в адрес тех иерархов, которые нарушают Божий закон".

© Предоставлено пресс-службой АСТ Иллюстрация к книге "Страдающее Средневековье" издательства АСТ © Предоставлено пресс-службой АСТ Иллюстрация к книге "Страдающее Средневековье" издательства АСТ

Этот христианский бестиарий распространялся и на изображения святых. Так, один из разделов книги посвящен "рогатому Моисею". Авторы утверждают, что необычный атрибут появился на изображениях одной из ключевых фигур Ветхого Завета в результате ошибки в переводе Священного Писания с древнееврейского на латынь.

"Если открыть русский синодальный перевод, сделанный в XIX веке, мы прочтем, что "когда сходил Моисей с горы Синая", он "не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним" (34:29). Однако в латинском переводе (Вульгате), который сделал Иероним, это место выглядит совсем не так: там сказано, что Моисей "не знал, что лице его стало рогато ("cornuta")".

Есть, однако, и более благородное объяснение этого курьеза.

"Дело в том, что "рог" был одной из древних метафор земной и божественной власти, которая в библейском тексте относится не только к различным царствам (132), но и к самому Господу. Влиятельный богослов и энциклопедист Исидор Севильский (ок. 560–636) сравнивал с двумя рогами две части Писания — Ветхий и Новый Заветы".

© Предоставлено пресс-службой АСТ Иллюстрация к книге "Страдающее Средневековье" издательства АСТ © Предоставлено пресс-службой АСТ Иллюстрация к книге "Страдающее Средневековье" издательства АСТ

Вторая часть рассказывает о "человеческом" в средневековой иконографии — зачатии и родах Девы Марии, распределении обязанностей по уходу за ребенком между ней и Иосифом, роли "бабушки" Христа — Святой Анны — в его воспитании, образовании и выборе профессии Богочеловека. Особое внимание привлекает традиция изображать Марию с книгой в руках, хотя никаких указаний о том, что она была грамотной, в Библии нет.

То, что Дева Мария "предстает именно как читательница, напоминало зрителям о том, что благочестие требует грамотности. В XIII веке в обиходе знатных мирян — особенно женщин из королевских и аристократических семейств — впервые появляются собственные молитвенные "ежедневники" — псалтири и часословы. Так что дамы должны были подражать Богоматери, а Богоматерь изображали как благочестивую даму".

© Предоставлено пресс-службой АСТ Иллюстрация к книге "Страдающее Средневековье" издательства АСТ © Предоставлено пресс-службой АСТ Иллюстрация к книге "Страдающее Средневековье" издательства АСТ

Третья глава посвящена основному сюжету средневековой живописи — "божественному", то есть Иисусу Христу. На многих средневековых изображениях Спаситель предстает в облике воина, крестьянина, аптекаря, купца и даже палача. "Все это аллегорические "профессии", возникшие на основе различных библейских метафор", — утверждают авторы книги. Эти образы требовались для того, чтобы глубже разъяснить верующим суть его проповеди. Наиболее распространенная "профессия" Христа в средневековой живописи — фармацевтика.

"Спаситель изображен за аптекарским столом, он держит в руках весы, а рядом с ним стоят баночки со снадобьями. В центре композиции — евхаристическая чаша, напоминающая об истинном лекарстве для души — Слове Божьем. Весы, которые в руках Христа традиционно ассоциировались со Страшным судом и "взвешиванием" грехов, здесь превратились в ремесленный инструмент, отмеряющий дозы духовного лекарства".

© Предоставлено пресс-службой АСТ Иллюстрация к книге "Страдающее Средневековье" издательства АСТ © Предоставлено пресс-службой АСТ Иллюстрация к книге "Страдающее Средневековье" издательства АСТ

Такие изображения, пишут авторы, "требовались для того, чтобы с помощью ярких — часто взятых из повседневности — образов как можно доходчивее разъяснить верующим суть учения Церкви и тем самым помочь им спасти свои души".

Книга "Страдающего Средневековья" — не просто попытка перевести шутливое обсуждение в соцсетях в серьезную плоскость, но и первый научно-популярный текст на русском языке, охватывающий такое количество сюжетов средневековой иконографии. Возможно, поклонникам мемов этот 400-страничный труд покажется громоздким, но набившие руку в онлайне авторы постарались сделать его максимально подробным и доступным как для любителей истории, так и для фанатов "Игры престолов".