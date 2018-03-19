Макаревич ответил на нападки после слов о "злобных дебилах"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в беседе с НСН заявил, что не видит повода извиняться за слова о "злобных" россиянах.

"На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием", — сказал он журналистам.

Артист также удивился, почему его комментарий вызвал такую бурную реакцию и признался, что не видит в своих высказываниях "ничего вопиющего".

Ранее на своей странице в Facebook музыкант написал, что во время путешествия он удивился тому, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" его соотечественников. Он указал, что три года назад не замечал такой разницы, и пришел к выводу, что с россиянами "происходит что-то ужасное".

Один из комментаторов высказал мнение, что на жителей страны так повлияла "пропаганда". Музыкант согласился: "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

"Мне его просто жалко”

Высказывание певца прокомментировал лидер группы "Ва-Банкъ” Александр Скляр. Он предположил, что Макаревич "не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается”.

"Мне его просто жалко”, – сказал Скляр.

Он добавил, что если музыканту кажутся добрыми американцы, то ему стоит переехать в США и "жить среди добрых людей”.

"Бездарная скульптура"

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. Осенью прошлого года он раскритиковал недавно установленный в Москве памятник Михаилу Калашникову.

Музыкант назвал скульптуру "бездарной" и "уродливой" и заявил, что такой монумент не получил бы одобрение даже в советское время. "Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?" — написал он в Facebook.

Артист отметил, что автомат Калашникова никогда не использовался для защиты страны, так как был разработан после окончания Великой Отечественной войны.

В ответ скульптор посоветовал Макаревичу "не лезть в профессию”. "Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел", — заметил он.

"Никакого веселья”

В апреле 2017 года широкий резонанс имело решение группы "Машина времени” не отменять концерт, намеченный на 3 апреля – день, когда в Санкт-Петербурге произошел теракт. После того, как стало известно о взрывах, Макаревич сообщил: "Я не думаю, что будет отмена. Траур же не объявили”.

Позже ему пришлось пояснить свою позицию. Музыкант отметил, что запланированная на 2 апреля программа "Идиш джаз" "никакого веселья в себе не несет". К тому же он напомнил, что выступление группа начала с минуты молчания в память о погибших.

"Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен”, — написал он в Facebook.