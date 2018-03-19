Русский музей получил в дар более 160 графических работ Малевича

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Государственный Русский музей получил в дар от коллекционеров более 160 графических работ Казимира Малевича, сообщили РИА новости в пресс-службе музея.

© Фото : предоставлено Tate Modern Биография Казимира Малевича

"В этом году Русский музей получил в дар от Нины Николаевны Суетиной, дочери художника Николая Суетина, часть коллекции графики художников русского авангарда, среди них работы Анны Лепорской, Василия Рождественского, Николая Суетина, Льва Юдина, Ильи Чашника и более 160 графических работ Казимира Малевича", — рассказали в музее.

Работы Малевича планируется показать на отдельной выставке в конце 2018 года, остальные – позднее.

Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Сегодня Государственный Русский музей отмечает 120-летие со дня открытия.

Это первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III. Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 года. Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Коллекция музея насчитывает около 400 000 экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: с Х по ХХI век.