Русский музей получил в дар более 160 графических работ Малевича

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Государственный Русский музей получил в дар от коллекционеров более 160 графических работ Казимира Малевича, сообщили РИА новости в пресс-службе музея.
Работы Малевича планируется показать на отдельной выставке в конце 2018 года, остальные – позднее.
Это первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III. Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 года. Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Коллекция музея насчитывает около 400 000 экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: с Х по ХХI век.