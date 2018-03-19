Кончаловский назвал бредом слухи о возможном назначении главой Минкультуры

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Известный режиссер, доверенное лицо Владимира Путина как кандидата в президенты на прошедших выборах Андрей Кончаловский назвал бредом слухи о рассмотрении его кандидатуры на пост министра культуры, отметив, что нынешний глава ведомства Владимир Мединский делает реальные шаги для развития отрасли.

По данным ЦИК, явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Путин днем ранее заявил, что перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации.

"Что за бред. Я не могут быть министром культуры", — заявил Кончаловский РИА новости, комментируя появившиеся слухи о возможном его назначении.

"Я не знаю. Мне кажется, что за тот срок, что Мединский пробыл на своем посту, он очень много сделал реально. Реально делает очень серьезные вещи – по музеям, по театрам. Он очень много делает. Да, он ошибается, но, как правило, кто ошибается? Те, кто что-то делает", — сказал режиссер.

"Мне кажется, что такая вещь как руководитель в любой области, министр в нашей стране, ему 4 года нужно только, чтобы понять. Просто понять. Только сейчас может быть он соображать начинает какие усилия, где нужно применять, что это за страна, как сложно здесь осуществлять проекты, как растянута цепь поручений. Думаю, сменяемость людей в 4 года бессмысленна", — добавил он.