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Культура

Выходные в Москве: концерты Prodigy и "Ленинграда"

16:4916.03.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров во время концерта. АрхивЛидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров во время концерта. Архив
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Концерты Prodigy и "Ленинграда", выставка фотографий календаря Pirelli, спектакль Дмитрия Крымова и фестиваль ирландского кино пройдут в эти выходные в Москве.

Выставки

В Мультимедиа Арт Музее проходит выставка фотографий 45-го выпуска календаря Pirelli знаменитого британского фотографа Тима Уокера. Съемки 45-го издания легендарного календаря проходили в Лондоне. Впервые за более чем полувековую историю календаря был выбран единый сюжет по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

Посетители у картины Василия Верещагина После атаки. Перевязочный пункт под Плевной в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Для посетителей выставки Верещагина в Новой Третьяковке открыли три входа
В съемках участвовали исключительно темнокожие модели, в числе которых голливудская звезда Вупи Голдберг (в образе Герцогини), британская топ-модель Наоми Кэмпбелл (Королевский палач), американский рэпер Lil Yachty, гамбийская правозащитница Джаха Дукуре, австралийская модель Даки Тот (Алиса) и первый родившийся в Африке актер, номинировавшийся на "Оскар" за роль второго плана в фильме "В Америке", Джимон Хонсу.

По словам Уокера, в процессе работы его вдохновляли иллюстрации Джона Тенниела к первому изданию сказки 1865 года. "Существует бесконечное число пересказов Алисы, но я отталкивался от образного мира Льюиса Кэрролла с тем, чтобы мой рассказ исходил из первоисточника. Основной задачей было найти новую и оригинальную точку зрения", — рассказал Уокер.

В музее современного искусства "Гараж" проходит выставка "Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые", посвященная 50-летию с момента выхода книги философа и искусствоведа Михаила Лифшица "Кризис безобразия". В своем исследовании он критиковал кубизм и поп-арт, рассуждая о кризисе искусства в XX веке. Экспозиция включает архивные исследования, переписку философа, стенограммы его лекций, а также фотографии.

Концерты 

В Barvikha Luxury Village даст концерт питерская группировка "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым. Группа обещает исполнить лучшие хиты за все время творчества, а также порадует поклонников своими новыми песнями.

Группа Ленинград выпустила клип к 8 Марта
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Также в субботу в Москве выступит культовая британская электронная группа The Prodigy.

"В Россию музыканты обещают привезти как совсем свежие треки, так и бронебойные нетленки Voodoo People, Smack My Bitch Up и Firestarter. Они не раз признавались в любви к нашей публике, хорошо сохранившей стиль бескомпромиссного слэма девяностых, и готовят для этого тура специальное шоу, полное огня, звука и старого доброго британского угара", — отмечают организаторы.

Также порадует поклонников ростовская рэп-группа "Каста", которая уже давно не давала концертов. В субботу их выступление будет включать "лучшие треки нового альбома "Четырёхглавый орёт".

Театры

Режиссер и сценарист Илья Найшуллер
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Школе драматического искусства зрителям покажут постановку Дмитрия Крымова по произведения Михаила Лермонтова "Демон. Вид сверху". По словам режиссера, спектакль родился с мечты о полете. "Лермонтовская поэма — повод, чтобы посмотреть на нашу жизнь сверху. Пролетев над годами, веками, искусствами, страстями, судьбами, ошибками. Посмотреть таким черным глазом — критически скептическим. Взглядом существа, которое никогда никого не любило, но вдруг полюбило… И вот оно смотрит на человечество. Кто они, эти люди? Как они рождаются, умирают, влюбляются?" — отметил Крымов.

Кино

В рамках фестиваля Ирландского кино в Москве покажут картину "Моди" режиссера Эшлина Уолша с Итаном Хоуком и номинанткой на "Оскар" за "Форму Воды" Салли Хокинс. "Фильм рассказывает о жизни художницы Мод Льюис из Новой Шотландии. Это история о силе духа, о заслуженном признании, неиссякаемой вере в себя и поразительной тяге к творчеству", — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Лидер группы Ленинград, художник Сергей Шнуров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Также на мероприятии покажут фильм "Рыжим тут не место" Хуаниты Уилсон по роману американского представителя "нуарного вестерна" Дэниела Вудрелла, который также написал популярные и впоследствии экранизированные романы "Зимняя кость" и "Погоня с дьяволом".

"Когда бродяга из глубинки Сэмми приезжает в город в поисках очередной пинты и веселой компании, он получает намного больше, чем мог ожидать. Еда, ночлег, возможность лучшего будущего – и все это благодаря рыжеволосой Джамали и ее брату Джейсону, которые мечтают вырваться из обыденности. Но не так-то легко пробиться, если живешь в местечке под названием Venus Holler (Крик Венеры). Сэмми ощущает беспомощность в борьбе с предрассудками, но самое трудное, с чем предстоит сразиться – демоны в его собственной голове", — рассказывают организаторы.

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