В Петербурге простились с режиссером Леонидом Квинихидзе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге простились с кинорежиссером и сценаристом Леонидом Квинихидзе, сообщили РИА Новости на киностудии "Ленфильм".

Леонид Квинихидзе скончался 13 марта на 81-м году жизни в Покровской больнице в Санкт-Петербурге.

"Прощание с Леонидом Александровичем состоялось сегодня в морге Покровской больницы. Он будет похоронен на Шушарском кладбище", — сказал собеседник агентства, отметив, что "ленфильмовцы скорбят вместе с родными и близкими Леонида Александровича".

Леонид Квинихидзе — советский и российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Он получил широкую известность как кинорежиссер фильмов "Небесные ласточки", "Соломенная шляпка" и "Мэри Поппинс, до свидания", "31 июня", и других.

Квинихидзе работал режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм" (1963-1976). В 1977–1978 годах — главный режиссер и художественный руководитель Московского Государственного театра "Мюзик-холл". В 1977–1998 годах — режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм". В 1999 году — режиссер Одесского театра музыкальной комедии. В 2000–2002 годах — главный режиссер Крымского национального музыкального театра. В 2006–2008 годах — главный режиссер Санкт-Петербургского Государственного музыкального театра "Карамболь". В 2010–2011 — главный режиссер и художественный руководитель Хабаровского краевого музыкального театра.