В Петербурге простились с режиссером Леонидом Квинихидзе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге простились с кинорежиссером и сценаристом Леонидом Квинихидзе, сообщили РИА Новости на киностудии "Ленфильм".
Леонид Квинихидзе скончался 13 марта на 81-м году жизни в Покровской больнице в Санкт-Петербурге.
"Прощание с Леонидом Александровичем состоялось сегодня в морге Покровской больницы. Он будет похоронен на Шушарском кладбище", — сказал собеседник агентства, отметив, что "ленфильмовцы скорбят вместе с родными и близкими Леонида Александровича".
Леонид Квинихидзе — советский и российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Он получил широкую известность как кинорежиссер фильмов "Небесные ласточки", "Соломенная шляпка" и "Мэри Поппинс, до свидания", "31 июня", и других.