Более трех тысяч молодых авторов претендуют на литературную премию "Лицей"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более трех тысяч заявок поступило на соискание премии для молодых авторов "Лицей", в этом году принять участие в конкурсе хотят литераторы не только из России, но и из Австрии, Польши, Швейцарии, США, сообщает пресс-служба награды.

Литературная премия "Лицей" была учреждена в 2017 году. Она ежегодно присуждается молодым писателям и поэтам, чьи произведения, напечатанные или рукописные, ранее не выдвигались на национальные литературные премии.

"На соискание премии во втором сезоне поступали рассказы, романы, повести и поэтические произведения авторов от 15 до 35 лет. Зарегистрировано 3069 работ (1113 прозаических и 1956 поэтических) от писателей из всех регионов России – от Калининграда до Владивостока, а также из других стран", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что наиболее активными оказались авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, также на соискание премии поступили заявки из Италии, Германии, Австрии, Швейцарии, США и других стран.

Короткий список премии, который эксперты огласят в середине мая, составят около 20 произведений. Лауреатов назовут в двух номинациях — поэтической и прозаической, в каждой из которых присуждается три приза. Награждение состоится 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Общий призовой фонд награды составляет 4,8 миллиона рублей.

Учредителями премии являются Российский книжный союз, Роспечать, Литературный институт имени Горького, Ассоциация литературных журналов, "Центр поддержки отечественной словесности", "Российская газета", "Литературная газета" и группа компаний Lotte в России.