Умер режиссер Александр Павловский

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Режиссер Александр Павловский умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Причина смерти не уточняется.

Павловский окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году, затем стал режиссером-постановщиком постановщик Одесской киностудии. В 1993-1999 годах занимал должность художественного руководителя киностудии "Аркадия", с 2000 работал на различных киностудиях Москвы.

Наибольшую известность режиссеру принесли такие картины, как "Трест, который лопнул" (1982), "Зеленый фургон" (1983), "Светлая личность" (1989).