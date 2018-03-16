Режиссер Крыжовников хочет снять романтическую комедию про робота

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российский режиссер Жора Крыжовников хочет снять экспериментальную романтическую комедию "Ошибка 102" про антропоморфного робота, который угадывает все желания женщин.

"Это рабочее название. Главный действующий герой — робот, но это не научная фантастика, потому что действие проходит буквально завтра. Человекоподобный робот… настраивается на желание хозяйки", — сказал Крыжовников на презентации проектов компаний-лидеров кинопроизводства Фонда кино.

По словам режиссера "Горько!", робот будет понимать главную героиню лучше нее самой. Он уточнил, это будет "экспериментальный ромком".

В свою очередь продюсер Александр Роднянский попросил у Фонда кино 100 миллионов рублей на приключенческий триллер "Девятая", действие которого происходит в Петербурге 19-го века. Съемки картины начнутся через две недели, общий бюджет составит 400 миллионов рублей.