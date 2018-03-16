Режиссер Крыжовников хочет снять романтическую комедию про робота

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российский режиссер Жора Крыжовников хочет снять экспериментальную романтическую комедию "Ошибка 102" про антропоморфного робота, который угадывает все желания женщин.
По словам режиссера "Горько!", робот будет понимать главную героиню лучше нее самой. Он уточнил, это будет "экспериментальный ромком".
В свою очередь продюсер Александр Роднянский попросил у Фонда кино 100 миллионов рублей на приключенческий триллер "Девятая", действие которого происходит в Петербурге 19-го века. Съемки картины начнутся через две недели, общий бюджет составит 400 миллионов рублей.