Останки Сальвадора Дали вновь захоронили в испанском музее

МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Останки знаменитого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, эксгумированные в июле прошлого года для установления отцовства, возвращены в театр-музей в испанском Фигерасе (Каталония), сообщили в Фонде Сальвадора Дали.

Ночью во время процедуры захоронения останков в музее присутствовали генеральный секретарь фонда Луис Пенюэлас, руководитель фонда Жоан Мануэль Севильяно, а также группа патологоанатомов во главе с Нарсисом Бардалетом, который бальзамировал тело художника после его смерти в 1989 году.

Утром музей открылся для посещения.

Летом прошлого года прошла эксгумация останков Сальвадора Дали для анализов ДНК на основе решения суда по иску испанки Пилар Абель, которая утверждала, что она дочь художника. Во время эксгумации были взяты образцы двух больших костей, волосы и ногти художника. Специалисты заявили, что его тело хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, даже знаменитые усы сохранили свою форму.

Абель утверждала, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе. В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он, по заявлению женщины, и стал ее официальным отцом.

Анализ ДНК останков показал, что знаменитый сюрреалист не является отцом Пилар Абель.