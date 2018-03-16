Александр Петров сыграет футболиста Эдуарда Стрельцова в фильме Учителя

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актер Александр Петров, сыгравший в картинах "Притяжение" и "Гоголь. Начало", исполнит главную роль советского футболиста Эдуарда Стрельцова в фильме студии Алексея Учителя "Рок", режиссером картины станет сын Учителя Илья.

"Я мог стать футболистом в свое время и всегда мечтал им быть с детства, проводил время не часами, а сутками на коробках. Потом судьба так сложилась, что я им не стал и стал артистом, и сейчас это соединилось в одну очку", — сказал Петров на презентации проектов компаний-лидеров кинопроизводства Фонда кино.

В свою очередь Алексей Учитель отметил, что компания уже получила согласие родственников Стрельцова на съемку фильма. Он рассчитывает закончить фильм к концу 2019 года.

Эдуард Стрельцов — олимпийский чемпион 1956 года, выступал в составе московского "Торпедо" в пятидесятые и шестидесятые годы 20 века.