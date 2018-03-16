Александр Петров сыграет футболиста Эдуарда Стрельцова в фильме Учителя

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актер Александр Петров, сыгравший в картинах "Притяжение" и "Гоголь. Начало", исполнит главную роль советского футболиста Эдуарда Стрельцова в фильме студии Алексея Учителя "Рок", режиссером картины станет сын Учителя Илья.
В свою очередь Алексей Учитель отметил, что компания уже получила согласие родственников Стрельцова на съемку фильма. Он рассчитывает закончить фильм к концу 2019 года.
Эдуард Стрельцов — олимпийский чемпион 1956 года, выступал в составе московского "Торпедо" в пятидесятые и шестидесятые годы 20 века.