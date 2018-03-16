Бондарчук назвал предварительную дату выхода в прокат "Притяжения-2"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Режиссер и продюсер Федор Бондарчук сообщил, что вторую часть фантастического фильма "Притяжение" планируется выпустить в прокат 26 декабря 2019 года.

По его словам, сценарий фильма находится в стадии написания. При этом бюджет картины составит 650 миллионов рублей, 150 миллионов уйдут на маркетинг. "Это вдвое больше, чем первая часть, так как значительная часть бюджета уйдет на спецэффекты, картина будет масштабнее", — сказал Бондарчук на презентации проектов компаний-лидеров кинопроизводства Фонда кино.

Первая часть картины вышла на экраны в январе 2017 года и собрала в российском прокате более миллиарда рублей, ее закупили более 70 стран. Лента рассказывает о корабле пришельцев, который сбивают российские военные, и он терпит крушение в московском районе Чертаново.